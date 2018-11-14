Знахарь принёс в полицию человеческую ногу со словами: "Я устал есть людей..."

Мужчина убил молодую девушку и расчленил, чтобы принести удачу для своих клиентов.

33-летний житель Южной Африки зашёл в полицейский участок, держа в руках отрубленную ногу, и произнёс: "Мне надоело есть человеческую плоть". После этого Нино Мбата передал часть ноги и руки стражам правопорядка. Позже в доме неподалёку в городе Эсткорт были найдены другие конечности, а также изувеченное женское тело, сообщает The Sun.

Мбате и ещё двоим его сообщникам были предъявлены обвинения в убийстве 24-летней девушки. Кроме того, выяснилось, что каннибал считался местным знахарем и занимался обработкой человеческих тканей.

Двое других обвиняемых обратились к Мбате, чтобы он призвал для них удачу. Мужчина заверил их, что для этого нужно пролить чью-то кровь. Для этого нашли пьяную девушку Занелу Хлатшвайо, которая согласилась сесть к ним в машину. Жертву отвезли в укромное место, где совершили ритуальное убийство, а после стали издеваться над её телом. Все трое обвиняемых не признали себя виновными. По делу также проходил четвёртый подозреваемый, но он покончил с собой в камере.