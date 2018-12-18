Маньяку, который кормил соседей пирожками с мясом убитых девушек, дали 71 год

Бразильский каннибал Хорхе Бельтрао Негромонте да Сильвейра воплотил в реальность страшную легенду о Суини Тодде. Вместе с женой и любовницей он заманивал домой женщин, убивал, а затем готовил из них пироги и продавал местным жителям, рассказывает Daily Mail.

Бывший профессор Хорхе да Сильвейра, его жена Изабель Пирес и любовница Бруна Кристина Оливейра были арестованы в апреле 2012 года в городе Гараньюнс на северо-востоке Бразилии. Преступное трио подозревали в убийствах, но во время следствия вскрылись страшные подробности их деяний.

Как удалось выяснить детективам, Хорхе да Сильвейра и его женщины предлагали малознакомым девушкам поработать няней и под этим предлогом заманивали их домой. Там бывший профессор убивал жертв молотком или гарпуном, а его женщины разделывали тела и закапывали кости на заднем дворе. Часть мяса жертв убийцы съедали самостоятельно, остальное шло в дело: из него преступницы готовили традиционные бразильские пироги и продавали их соседям, а также снабжали выпечкой окрестные заведения.

Всего таким способом были убиты три девушки от 20 до 31 года. Телом одной из них Хорхе да Сильвейра накормил свою 1,5-годовалую дочку. После ареста мужчина заявил, что действовал во благо, — по его словам, жертвы стали бы матерями "воров и подонков". Все трое каннибалов верили, что, поедая тела женщин, они очищают мир и сами избавляются от грехов.

Следствие по делу убийц-людоедов длилось больше шести лет, и вот теперь суд присяжных признал их виновными в убийстве двух женщин. Сам Хорхе да Сильвейра и его любовница были приговорены к 71 году тюремного заключения, а его жена получила 68 лет тюрьмы. Отметим, что в 2015 году троицу уже судили за убийство другой жертвы, — тогда они были приговорены к срокам от 20 до 23 лет.