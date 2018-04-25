Канье Уэст напомнил, что поборется за пост президента США, но затем удалил твит

Ещё в 2016 году рэпер заявлял, что планирует баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Канье Уэст намекнул в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году. Но через несколько минут рэп-исполнитель, видимо, передумал и удалил этот пост. К счастью, внимательные подписчики успели сохранить знаковый снимок, сообщает Mirror.

На фотографии изображены плакаты с портретом знаменитости, которые сопровождались лозунгом "Сохраняем Америку великой". Внизу плаката также расположен хештег #Kanye2024.

Kanye West and President-elect Trump at Trump Tower https://t.co/n5HI6EjLA4 — Carol Costello (@CarolHLN) 13 декабря 2016 г.

Таким образом Канье сделал отсылку к лозунгу нынешнего президента США Дональда Трама — "Сделаем Америку великой". Известно, что рэпер поддерживает политика и даже встретился с ним в декабре 2016 года. На повестке были вопросы мультикультурализма.