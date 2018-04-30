Это губка для мытья посуды? В соцсетях высмеяли модные шлёпанцы от Канье Уэста

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Это губка для мытья посуды? В соцсетях высмеяли модные шлёпанцы от Канье Уэста

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Хип-хоп-исполнитель, продюсер и дизайнер выложил в "Твиттер" фото сланцев из своей новой коллекции Yeezy. Пользователи сразу же высмеяли "стильную" обувь, но рэпер не остановился и выложил новую фотографию шлёпанцев — на этот раз в сочетании с носками.

<p>Фото: twitter.com/kanyewest</p>

Пользователи оставили к твиту Канье Уэста больше трёх с половиной тысяч комментариев, по большей части издевательских.

Это же шутка, правда?

Джастин Тин

Я мечтаю заплатить 200 долларов за этот кусок пенки

Тим Пауэлл

Сланцы сравнивали с желейными конфетами...

<p>Фото: twitter.com/NOSIRE</p>

Губками для посуды...

<p>Фото: twitter.com/ImJustShica</p>

Игрушками для собак...

<p>Фото: twitter.com/zachar_ias</p>

И даже формами для кексов

<p>Фото: twitter.com/ultraaviolettas</p>

Впрочем, Канье Уэста не смутили подобные отзывы, и он поделился ещё двумя снимками дизайнерских сланцев. В описании к фото рэпер отметил, что это лишь черновой набросок, а не окончательная версия обуви.

<p>Фото: twitter.com/kanyewest</p>

<p>Фото: twitter.com/kanyewest</p>

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