Это губка для мытья посуды? В соцсетях высмеяли модные шлёпанцы от Канье Уэста

Пользователи оставили к твиту Канье Уэста больше трёх с половиной тысяч комментариев, по большей части издевательских.
Это же шутка, правда?
Джастин Тин
Я мечтаю заплатить 200 долларов за этот кусок пенки
Тим Пауэлл
Сланцы сравнивали с желейными конфетами...
Губками для посуды...
Игрушками для собак...
И даже формами для кексов
Впрочем, Канье Уэста не смутили подобные отзывы, и он поделился ещё двумя снимками дизайнерских сланцев. В описании к фото рэпер отметил, что это лишь черновой набросок, а не окончательная версия обуви.
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