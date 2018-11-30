Лысая Кара Делевинь показала свою прелесть, и понятно, почему она была одна

Кара выложила ролик, где появилась лысой и, похоже, совсем обнажённой. И снабдила знаменитую фразу "Моя прелесть" (My Precious), которую произносил персонаж, богатой и жутковатой мимикой. А в подписи к видео модель пошутила на тему своих личных отношений и указала, что ролик снимался давно. Ведь сейчас у Кары всё же есть волосы на голове.
До сих пор не понимаю, почему я была одна
Кара Делевинь
Ролик за несколько часов набрал 8,1 млн лайков, но многих поклонников он шокировал, и они заявили, что модель действительно заставила их считать мурашки, отлично вжившись в роль одержимого кольцом персонажа. Впрочем, некоторые стали интересоваться, всё ли в порядке с их любимицей.
Это травмировало меня
stephaniemartiiin
Теперь она мой любимый Голлум
ftnhkimah
Гениально
andiavalon
Так жутко
esheeka
Должен признать, что это чертовски меня напугало
ryan_woody14
С тобой всё в порядке?
felixjo
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