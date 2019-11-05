Кара Делевинь отбросила стыд и оголилась вместе с другом для новой рекламы

Популярная 27-летняя модель часто участвует в рекламных кампаниях французского дома мод Balmain. На этот раз девушка снова предстала полностью обнажённой и в объятиях красивого мужчины.

На днях Кара Делевинь выложила в своём инстаграме серию фото из своего нового проекта для Balmain. Девушка, как всегда, продемонстрировала свои самые сильные стороны, представ в игривом ролике вместе со своим давним другом и креативным директором Balmain Оливье Рустеном, пишет Metro.

Модели сыграли роль влюблённых, которые встретились прекрасным парижским вечером и после романтического ужина отправились искать приключения. Они играли в "Правда или вызов", подначивая друг друга на сумасшедшие поступки. Одним из них была ночная вылазка в бутик Balmain, где пара разделась и начала позировать у витрины, прикрываясь сумками и пакетами модного дома.

Именно эти фото и видео и выложила Кара, а её друг Оливье поддержал девушку, поделившись забавным фото, как уставшие после съёмок модели, смеясь, обнимаются, несмотря на наготу. Парень подписал снимки: "Я люблю тебя, Кара. Ты самый лучший на свете человек". Девушка же ответила ему следующим:

Я люблю тебя, Оливье. Ты настоящий подарок. Лучший друг и креативный гений Кара Делевинь

Кара Делевинь — британская модель и актриса, которая в 2012 году стала моделью года. Девушка успела сняться в таких фильмах, как "Отряд самоубийц" и "Валериан и город тысячи планет". На инстаграм модели подписано 43,7 млн человек.

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