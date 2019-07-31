Кортни Кардашьян затмила все возможные фото в бикини, просто не надев его

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Фото © Instagram/poosh

40-летняя звезда семейства Кардашьян собралась отдохнуть от забот вместе с семьёй и друзьями на Сардинии (Италия). Но, как и любая бизнесвумен, не смогла полностью забыть об обязанностях.

Кортни уже долгое время продвигает свой бренд Poosh, посвящённый здоровой жизни. Недавно в его инстаграм-аккаунте женщина опубликовала неоднозначный пост. На фото Кортни предстала в обнажённом виде на краю бассейна, шикарные формы и изящную внешность дополнило несколько аксессуаров.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/poosh/" target="_blank"><strong>poosh</strong></a></p>

Под снимком Кортни написала: "Poosh даст вам несколько советов, как упростить уход за кожей и сделать её более здоровой и гладкой". Многие предположили, что так бизнесвумен пошла по стопам своей такой же успешной сестры — Кайли Дженнер, которая не так давно запустила линейку уходовой косметики.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/poosh/" target="_blank"><strong>poosh</strong></a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kourtneykardash/" target="_blank"><strong>kourtneykardash</strong></a></p>

Но куда больше фанатов заинтересовало само фото. Под ним сразу же появились комментарии, восхваляющие и осыпающие Кортни комплиментами. Но нашлись и те поклонники, которые поблагодарили женщину за её бренд.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/poosh/" target="_blank"><strong>poosh</strong></a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kourtneykardash/" target="_blank"><strong>kourtneykardash</strong></a></p>

Ты самая прекрасная из Кардашьян

Пользователь "Инстаграма"

Вот так надо выглядеть в сорок лет

Пользователь "Инстаграма"

Мне нравится, что продукция Poosh на самом деле простая и полезная. Она правда помогает. Спасибо!

Пользователь "Инстаграма"

Кардашьян уличили в фотошопе под тем же постом, где она посоветовала любить себя

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