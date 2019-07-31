Кортни Кардашьян затмила все возможные фото в бикини, просто не надев его

Кортни уже долгое время продвигает свой бренд Poosh, посвящённый здоровой жизни. Недавно в его инстаграм-аккаунте женщина опубликовала неоднозначный пост. На фото Кортни предстала в обнажённом виде на краю бассейна, шикарные формы и изящную внешность дополнило несколько аксессуаров.
Под снимком Кортни написала: "Poosh даст вам несколько советов, как упростить уход за кожей и сделать её более здоровой и гладкой". Многие предположили, что так бизнесвумен пошла по стопам своей такой же успешной сестры — Кайли Дженнер, которая не так давно запустила линейку уходовой косметики.
Но куда больше фанатов заинтересовало само фото. Под ним сразу же появились комментарии, восхваляющие и осыпающие Кортни комплиментами. Но нашлись и те поклонники, которые поблагодарили женщину за её бренд.
Ты самая прекрасная из Кардашьян
Пользователь "Инстаграма"
Вот так надо выглядеть в сорок лет
Пользователь "Инстаграма"
Мне нравится, что продукция Poosh на самом деле простая и полезная. Она правда помогает. Спасибо!
Пользователь "Инстаграма"
Кардашьян уличили в фотошопе под тем же постом, где она посоветовала любить себя