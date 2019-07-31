Кортни Кардашьян затмила все возможные фото в бикини, просто не надев его

40-летняя звезда семейства Кардашьян собралась отдохнуть от забот вместе с семьёй и друзьями на Сардинии (Италия). Но, как и любая бизнесвумен, не смогла полностью забыть об обязанностях.

Кортни уже долгое время продвигает свой бренд Poosh, посвящённый здоровой жизни. Недавно в его инстаграм-аккаунте женщина опубликовала неоднозначный пост. На фото Кортни предстала в обнажённом виде на краю бассейна, шикарные формы и изящную внешность дополнило несколько аксессуаров.

Под снимком Кортни написала: "Poosh даст вам несколько советов, как упростить уход за кожей и сделать её более здоровой и гладкой". Многие предположили, что так бизнесвумен пошла по стопам своей такой же успешной сестры — Кайли Дженнер, которая не так давно запустила линейку уходовой косметики.

Но куда больше фанатов заинтересовало само фото. Под ним сразу же появились комментарии, восхваляющие и осыпающие Кортни комплиментами. Но нашлись и те поклонники, которые поблагодарили женщину за её бренд.

Ты самая прекрасная из Кардашьян Пользователь "Инстаграма"

Вот так надо выглядеть в сорок лет Пользователь "Инстаграма"

Мне нравится, что продукция Poosh на самом деле простая и полезная. Она правда помогает. Спасибо! Пользователь "Инстаграма"

Кардашьян уличили в фотошопе под тем же постом, где она посоветовала любить себя