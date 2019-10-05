Кардашьян, Ди Каприо и Джоли. Россияне, похожие на секс-символов Голливуда

Они живут в России, но выглядят как американские звёзды. О них часто пишет отечественная пресса. Всё потому, что они похожи на актёров — миллионеров из Голливуда. Мы собрали пятёрку удивительных двойников.

Ким Кардашьян — Алёна Квитко

Американская звезда Ким Кардашьян, знаменитая своими пропорциями, пожалуй, даже уступает российскому двойнику. Алёну Квитко зовут не иначе как "русская Кардашьян". Хотя Алёна вполне себе независимая звезда. Живёт она всё чаще в США. У неё выдающиеся формы и десять миллионов подписчиков в "Инстаграме". Что ещё надо для счастья в современном мире?

Анджелина Джоли — Ассоль Васильева

Тверская телеведущая и модель Ассоль Васильева прославилась как двойник голливудской секс-иконы и экс-супруги Брэда Питта. В своих интервью Ассоль неизменно подчёркивает, что не видит особых сходств. Однако фото в её инстаграме сделаны в таком ракурсе, что эти сходства только подчёркиваются. Отсюда и полмиллиона подписчиков.

Дэниел Рэдклифф — Николай Последа

Красноярского продавца Николая прославило его сходство с Гарри Поттером из фильма. За пару лет Николай дал десятки интервью. А его фото облетело весь мир по кругу. Однако слава не принесла ему статус мультимиллионера. Он по-прежнему живёт в Красноярске. А у его аккаунта лишь две тысячи подписчиков. Маловато для мальчика из Хогвартса.

Леонардо Ди Каприо — Роман Бурцев

В 2016 году работник МЧС Роман Бурцев прославился как двойник Лео Ди Каприо. Подольская копия голливудской звезды была объёмнее, но лицо Романа и правда напоминало оскароносного актёра. Три года спустя Роман чуть поседел и потолстел. Его аккаунт в "Инстаграме" неактивен, но в соцсети "ВКонтакте" он выкладывает фото в образе Ди Каприо с различных мероприятий.

Хью Лори — Алексей Ковень

Алексей прославился в 2010 году, когда мир фанател по сериалу "Доктор Хаус". Приятель выложил фото в Сеть, где представил Алексея сантехником из Самары. Через несколько дней он стал звездой. Двойник актёра Хью Лори действительно из Самары, но работал компьютерщиком. Статья о нём появилась в BuzzFeed, его приглашали сняться в "Голубом огоньке" и клипах. Но последние годы его страничка в соцсети "ВКонтакте" не сообщает о новых победах.