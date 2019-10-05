Кардашьян, Ди Каприо и Джоли. Россияне, похожие на секс-символов Голливуда

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Фото © Wikipedia © Instagram.com/assol13

Они живут в России, но выглядят как американские звёзды. О них часто пишет отечественная пресса. Всё потому, что они похожи на актёров — миллионеров из Голливуда. Мы собрали пятёрку удивительных двойников.

Ким Кардашьян — Алёна Квитко

<p>Фото © Gettyimages © <a href="https://www.instagram.com/p/B2HSaSPhCzb/" target="_blank">Instagram.com/</a>anastasiya_kvitko</p>

Американская звезда Ким Кардашьян, знаменитая своими пропорциями, пожалуй, даже уступает российскому двойнику. Алёну Квитко зовут не иначе как "русская Кардашьян". Хотя Алёна вполне себе независимая звезда. Живёт она всё чаще в США. У неё выдающиеся формы и десять миллионов подписчиков в "Инстаграме". Что ещё надо для счастья в современном мире?

Анджелина Джоли — Ассоль Васильева

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0" target="_blank">Wikipedia</a> © <a href="https://www.instagram.com/p/B1eLTvypg-q/" target="_blank">Instagram.com/</a>assol13</p>

Тверская телеведущая и модель Ассоль Васильева прославилась как двойник голливудской секс-иконы и экс-супруги Брэда Питта. В своих интервью Ассоль неизменно подчёркивает, что не видит особых сходств. Однако фото в её инстаграме сделаны в таком ракурсе, что эти сходства только подчёркиваются. Отсюда и полмиллиона подписчиков.

Дэниел Рэдклифф — Николай Последа

<p>Фото © Gettyimages © I<a href="https://www.instagram.com/p/B2O0BDKFSNy/" target="_blank">nstagram.com/a</a><a href="https://www.instagram.com/anupliy/" target="_blank">nupliy</a></p>

Красноярского продавца Николая прославило его сходство с Гарри Поттером из фильма. За пару лет Николай дал десятки интервью. А его фото облетело весь мир по кругу. Однако слава не принесла ему статус мультимиллионера. Он по-прежнему живёт в Красноярске. А у его аккаунта лишь две тысячи подписчиков. Маловато для мальчика из Хогвартса.

Леонардо Ди Каприо — Роман Бурцев

<p>Фото © Gettyimages © <a href="https://vk.com/id22836284?z=photo22836284_402890413%2Falbum22836284_0%2Frev" target="_blank">Vk.com/Roman</a></p>

В 2016 году работник МЧС Роман Бурцев прославился как двойник Лео Ди Каприо. Подольская копия голливудской звезды была объёмнее, но лицо Романа и правда напоминало оскароносного актёра. Три года спустя Роман чуть поседел и потолстел. Его аккаунт в "Инстаграме" неактивен, но в соцсети "ВКонтакте" он выкладывает фото в образе Ди Каприо с различных мероприятий.

Хью Лори — Алексей Ковень

<p>Фото © Gettyimages © <a href="https://vk.com/id6038385?z=photo6038385_275660130%2Fphotos6038385" target="_blank">Vk.com/Roman</a></p>

Алексей прославился в 2010 году, когда мир фанател по сериалу "Доктор Хаус". Приятель выложил фото в Сеть, где представил Алексея сантехником из Самары. Через несколько дней он стал звездой. Двойник актёра Хью Лори действительно из Самары, но работал компьютерщиком. Статья о нём появилась в BuzzFeed, его приглашали сняться в "Голубом огоньке" и клипах. Но последние годы его страничка в соцсети "ВКонтакте" не сообщает о новых победах.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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