Карди Би устроила настолько жаркие танцы, что костюм порвался на пикантном месте

26-летняя американская хип-хоп-певица исполнила всего несколько песен, и ей пришлось незапланированно менять наряд.

Рэперша выступала на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США, пишет The Sun. Она появилась на сцене в эффектном блестящем комбинезоне, облегающем тело. Но, видимо, настолько тесный костюм фигуристая певица выбрала зря.

Во время жарких танцев певица повернулась к зрителям спиной — и произошёл конфуз. Комбинезон треснул прямо между ягодицами на глазах у толпы. Но Карди, которая до музыкальной карьеры работала стриптизёршей, похоже, привыкла ко всяким неожиданностям.

Девушка, несмотря ни на что, решила продолжить выступление, хоть ей и пришлось это делать в халате. Чем привела фанатов в полный восторг.

Я просто хочу знать, что мой наряд порвался. Но мы продолжим веселиться. Причём продолжим делать это сексуально. Не знаю, как я это сделаю в этом халате, но я это сделаю Карди Би

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