Карди Би устроила настолько жаркие танцы, что костюм порвался на пикантном месте

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Фото © Instagram/here4bardi

26-летняя американская хип-хоп-певица исполнила всего несколько песен, и ей пришлось незапланированно менять наряд.

Рэперша выступала на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США, пишет The Sun. Она появилась на сцене в эффектном блестящем комбинезоне, облегающем тело. Но, видимо, настолько тесный костюм фигуристая певица выбрала зря.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/MMS_Online_/status/1140632735662432257" target="_blank"><strong>MMS Online</strong></a></p>

Во время жарких танцев певица повернулась к зрителям спиной — и произошёл конфуз. Комбинезон треснул прямо между ягодицами на глазах у толпы. Но Карди, которая до музыкальной карьеры работала стриптизёршей, похоже, привыкла ко всяким неожиданностям.

Девушка, несмотря ни на что, решила продолжить выступление, хоть ей и пришлось это делать в халате. Чем привела фанатов в полный восторг.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cardiwiththebraids/" target="_blank"><strong>cardiwiththebraids</strong></a></p>

Я просто хочу знать, что мой наряд порвался. Но мы продолжим веселиться. Причём продолжим делать это сексуально. Не знаю, как я это сделаю в этом халате, но я это сделаю

Карди Би

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