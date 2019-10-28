Паспорт Сент-Китс и Невис — второе гражданство на Карибах

Небольшое государство Сент-Китс и Невис, затерявшееся среди островов Карибского моря, одним из первых в мире стало предоставлять гражданство за инвестиции в экономику. И хотя произошло это в далёком 1984 году, поток желающих получить второй паспорт в этой стране не иссякает. Причина проста — максимальная выгода при минимальных расходах.

Финансовые условия

Ещё полтора года назад гражданство Сент-Китс и Невис для полной семьи (отец, мать, двое детей) можно было приобрести всего за $150 тысяч. Низкая цена была вызвана необходимостью привлечь дополнительные средства в экономику островов для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от ураганов "Мария" и "Ирма". Эта временная мера имела большой успех: за год количество желающих получить паспорт выросло вдвое. На волне успеха власти разработали новые, не менее привлекательные предложения.

В обновлённой программе предоставления экономического гражданства Сент-Китс и Невис по-прежнему сохраняются две инвестиционные опции:

Дотации (безвозвратный взнос) в Фонд устойчивого развития в размере $195 тыс. для семьи из четырёх человек ($150 тыс. — за основного заявителя, $25 тыс. — за супругу, по $10 тыс. — за каждого ребёнка). Эти средства государство планирует потратить на развитие туризма, возобновляемой и зелёной энергетики, решение социальных вопросов (здравоохранение, образование). Покупка недвижимости из одобренного правительством реестра на сумму от $400 тыс. Инвестиции необходимо удерживать в течение пяти лет, после чего их можно будет изъять. Новая редакция программы позволяет сократить инвестиционный взнос в два раза — до $200 тыс., если найдется ещё один заявитель, готовый вложить в тот же объект аналогичную сумму. Однако в этом случае недвижимость можно будет продать только спустя семь лет. Помимо основных вложений потребуется заплатить государственные сборы — $75 тыс. за семью ($35 тыс. — за главного заявителя, $20 тыс. — за супругу, по $10 тыс. — за каждого ребёнка).

Согласно различным международным индексам, программа инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис является "платиновым стандартом" в данной сфере. Этому в значительной степени способствует детальная и тщательная юридическая проверка личности участников заявки на гражданство, а также происхождения их капитала. Эта процедура является платной: $7,5 тыс. за основного инвестора плюс по $4 тыс. за каждого члена семьи, достигшего 16-летия. Кроме того, существует возможность ускоренного прохождения проверки — несколько недель вместо трёх месяцев. Она обойдётся в $25 тыс. за главного инвестора плюс по $20 тыс. за каждого взрослого.

Условия подачи документов

Заявления принимаются дистанционно — через аккредитованные агентства. Более того, для получения паспорта не нужно отправляться на другой конец света — его также можно получить через агента. На острова в принципе можно не прилетать никогда: при условии полного соответствия требованиям программы гражданство Сент-Китс и Невис выдаётся бессрочно. Замена документа производится один раз в десять лет также через агента. Однако если при составлении заявки была выбрана опция инвестирования в недвижимость, то страну рекомендуется посетить. Это нужно сделать, чтобы не ошибиться с выбором и не купить кота в мешке, от которого потом будет сложно избавиться.

Сроки ожидания решения

Рассмотрение заявки занимает всего три-пять месяцев. Основные инвестиции вносятся только после того, как заявителя официально оповестят о принципиальном одобрении гражданства. Это полностью избавляет его от риска потерять большую сумму.

При получении паспорта Сент-Китс и Невис не нужно отказываться от основного гражданства, сдавать экзамены на знание языка, истории и культурных ценностей.

Кому это выгодно

Приобрести гражданство Сент-Китс и Невис будет интересно тем, кому нужна мобильность. Оно даёт гарантию беспрепятственного передвижения по Европе, Великобритании, Гонконгу, Сингапуру (всего свыше 150 стран и территорий без виз) и упрощённый въезд в США (долгосрочная десятилетняя виза). В компании "Элма глобал", которая специализируется на инвестиционной иммиграции, отмечают, что в 2019 году паспорт Сент-Китс и Невис признан лучшим на Карибах.

Помимо расширения границ паспорт этой юрисдикции открывает возможность пользоваться услугами иностранных банков, а также вести бизнес в стране с мягким налоговым климатом и самым высоким в Карибском регионе уровнем жизни.

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