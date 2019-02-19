Вы ничего не знали о Карле Лагерфельде, и вот почему: 7 фактов из его жизни

Первый фрилансер
Лагерфельда называют первым дизайнером-фрилансером. В начале 1960-х его услугами пользовались сразу несколько европейских брендов
Любовь к кошкам...
Его любимая кошка Шуппет получала зарплату — за съёмки в рекламе. А в её инстаграме сейчас более 100 тыс. подписчиков
...и книгам
Лагерфельд очень любил читать, в его доме было порядка 300 тыс. книг. Он сам изучил издательское дело и открыл книжный магазин
Провокации как стиль жизни
Модельер был любителем провокаций и однажды пригласил принять участие в показе стриптизёрш и порноактрису
Гуру похудения
За 13 месяцев ему удалось похудеть на 42 кг — ради костюмов от Dior Homme
ЗОЖ
Лагерфельд практически не ел мясо, не курил и не употреблял алкоголь
Великий мистификатор
Дизайнер ненавидел дни рождения, а споры вокруг даты его появления на свет ведутся до сих пор
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