Вы ничего не знали о Карле Лагерфельде, и вот почему: 7 фактов из его жизни

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Вы ничего не знали о Карле Лагерфельде, и вот почему: 7 фактов из его жизни

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Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Сегодня скончался эксцентричный гений с прекрасным чувством юмора, в котором сочеталось много талантов. Лагерфельд был не только модельером и фотографом, но и художником, владельцем издательства и автором книг. Ни одна модница в мире не сможет сказать, что он не повлиял на неё тем или иным образом. Лайф собрал 7 фактов о Карле Лагерфельде, которые покажут, что его биография так же необычна, как и его дизайнерский взгляд.

Первый фрилансер

Лагерфельда называют первым дизайнером-фрилансером. В начале 1960-х его услугами пользовались сразу несколько европейских брендов

Любовь к кошкам...

Его любимая кошка Шуппет получала зарплату — за съёмки в рекламе. А в её инстаграме сейчас более 100 тыс. подписчиков

...и книгам

Лагерфельд очень любил читать, в его доме было порядка 300 тыс. книг. Он сам изучил издательское дело и открыл книжный магазин

Провокации как стиль жизни

Модельер был любителем провокаций и однажды пригласил принять участие в показе стриптизёрш и порноактрису

Гуру похудения

За 13 месяцев ему удалось похудеть на 42 кг — ради костюмов от Dior Homme

ЗОЖ

Лагерфельд практически не ел мясо, не курил и не употреблял алкоголь

Великий мистификатор

Дизайнер ненавидел дни рождения, а споры вокруг даты его появления на свет ведутся до сих пор

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