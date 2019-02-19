Стала известна болезнь, с которой Карл Лагерфельд втайне боролся перед смертью

Эксцентричный дизайнер в январе пропустил два показа Chanel, где являлся креативным директором. Пресс-служба тогда заявила, что он просто устал. Между тем ему желали выздоровления от простуды. Но всё оказалось куда страшнее. Лагерфельд, который был приверженцем здорового образа жизни, тайно боролся с ужасной болезнью. По словам источников, немецкий модельер страдал раком поджелудочной железы, пишет Mirror, и умер, когда его доставили в больницу.
Он не говорил о своей болезни, но боролся с ней очень храбро. Карл очень гордился своей физической формой и здоровым образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал для него огромным шоком
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Между тем слухи о том, что у Лагерфельда проблемы со здоровьем, стали появляться ещё в 2017 году, когда очередной показ Chanel перенесли в Париж, чтобы модельеру не пришлось лететь на самолёте. Тогда отмечали его нездоровый вид и нетвёрдую походку.
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