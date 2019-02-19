Стала известна болезнь, с которой Карл Лагерфельд втайне боролся перед смертью

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Стала известна болезнь, с которой Карл Лагерфельд втайне боролся перед смертью

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Фото: pinterest/Elle España

Мир моды находится в трауре после смерти 85-летнего известного дизайнера Карла Лагерфельда. А источники рассказывают, что он тайно боролся со страшным недугом.

Эксцентричный дизайнер в январе пропустил два показа Chanel, где являлся креативным директором. Пресс-служба тогда заявила, что он просто устал. Между тем ему желали выздоровления от простуды. Но всё оказалось куда страшнее. Лагерфельд, который был приверженцем здорового образа жизни, тайно боролся с ужасной болезнью. По словам источников, немецкий модельер страдал раком поджелудочной железы, пишет Mirror, и умер, когда его доставили в больницу.

<p>Фото: pinterest/<a href="https://www.pinterest.ru/monikapfenninge/" target="_blank"><strong>Pfenninger</strong></a></p>

Он не говорил о своей болезни, но боролся с ней очень храбро. Карл очень гордился своей физической формой и здоровым образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал для него огромным шоком

Источник

<p>Фото: pinterest / <a href="https://www.pinterest.ru/ellespain/" target="_blank"><strong>Elle España</strong></a></p>

Между тем слухи о том, что у Лагерфельда проблемы со здоровьем, стали появляться ещё в 2017 году, когда очередной показ Chanel перенесли в Париж, чтобы модельеру не пришлось лететь на самолёте. Тогда отмечали его нездоровый вид и нетвёрдую походку.

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