Наездница, которая избила зоозащитника, погибла, упав с коня во время охоты

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Наездница, которая избила зоозащитника, погибла, упав с коня во время охоты

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57-летняя владелица фермы овец устроила громкий скандал в 2017 году, избив человека кнутом.

Джейн Миллер попала в заголовки газет после того, как в Сети появился ролик, на котором она жестоко избивает человека, держащего поводья. На кадрах 57-летняя наездница наносит 17 ударов плетью, за это ей грозило полгода тюремного заключения. Однако карма распорядилась иначе и женщина погибла, упав с лошади во время охоты, сообщает The Sun.

При этом многие защитники животных лишь обрадовались смерти Джейн и заявили, что она никогда не будет прощена за своё поведение.

<p>Фото © Facebook</p>

Скандальный инцидент произошёл в ноябре 2017 года в Восточном Суссексе. С криками "отойди от моей лошади" женщина набросилась на защитника животных, выступающего против охоты. Впрочем, сама Джейн отвергала все обвинения.

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