Парень украл вибратор из секс-шопа в Воронеже, и его наказали, выложив видео

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Парень украл вибратор из секс-шопа в Воронеже, и его наказали, выложив видео

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Посетитель воронежского секс-шопа украл вибратор стоимостью 17 тысяч рублей. Администрация магазина решила не обращаться в полицию и вместо этого выложила видео с воришкой, пообещав награду за информацию о нём, сообщает телеграм-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, как посетитель секс-шопа внимательно разглядывает товар, а затем убирает его в сумку. При этом парень оглядывается по сторонам, как будто совершает преступление века.

Неизвестно, удалось ли администрации выяснить личность преступника, но его знакомые наверняка были рады опубликованному ролику.

<p>Скриншот © L!FE</p>

Отметим, что это уже не первый случай, когда магазины интим-товаров борются с ворами таким способом. Ранее в Сети появились фотографии девушек, укравших вибраторы из британского секс-шопа.

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