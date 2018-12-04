Парень украл вибратор из секс-шопа в Воронеже, и его наказали, выложив видео

Посетитель воронежского секс-шопа украл вибратор стоимостью 17 тысяч рублей. Администрация магазина решила не обращаться в полицию и вместо этого выложила видео с воришкой, пообещав награду за информацию о нём, сообщает телеграм-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, как посетитель секс-шопа внимательно разглядывает товар, а затем убирает его в сумку. При этом парень оглядывается по сторонам, как будто совершает преступление века.

Неизвестно, удалось ли администрации выяснить личность преступника, но его знакомые наверняка были рады опубликованному ролику.

Отметим, что это уже не первый случай, когда магазины интим-товаров борются с ворами таким способом. Ранее в Сети появились фотографии девушек, укравших вибраторы из британского секс-шопа.