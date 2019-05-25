Антиквар по дешёвке купил картину, и она оказалась оригиналом Пикассо за 62 млн

Эта поистине счастливая случайность произошла с продавцом старинных вещей Филипом Степлтоном из Западного Суссекса, Англия. 52-летний мужчина как обычно приехал на очередную распродажу старых вещей в поисках сокровища, и что сказать — он его нашёл.

Как признавался позднее Филип, изначально его привлекла рама картины. Она была, очевидно, выполнена в стиле ар-деко и где-то в 1930-х годах. Сам этюд выглядел довольно качественной подделкой Пикассо, выполненной примерно в те же годы, поэтому антиквар не долго думал и отдал за картину 230 фунтов стерлингов (почти 19 тыс. рублей), пишет Daily Mail.

Но позже его начали одолевать сомнения в происхождении этюда. Мужчина полгода терпел муки неопределённости и решил всё-таки отнести картину в знаковый аукционный дом. И после первого же мимолётного взгляда специалисты вцепились в неё намертво. Они нашли на ней дарственную подпись от Пикассо его хорошему другу Роланду Пенроузу.

Я до сих пор не могу поверить в то, что случилось. Я чувствую себя каким-то отрешённым. Я нашёл эту картину на гаражной распродаже, она стояла на земле. Я подумать не мог, что "Купальщица, сидящая на берегу моря" окажется оригиналом Филип Степлтон

Чтобы полностью убедиться в подлинности картины, придётся сделать анализ краски, который обойдётся владельцу в немалую сумму. Филип решил не делать экспертизу, хотя её результат и прибавил бы стоимости этюду. Но даже за одну возможность приобрести вероятный оригинал картины Пикассо фанаты известного художника отдадут 750 тыс. фунтов стерлингов (почти 62 млн рублей).

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