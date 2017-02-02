Конец маразму! Новая офисная этика
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Канцелярский динозавр
Помню, я работала в редакции университетской газеты, и все номера мы подшивали в папку, а ещё от руки вели учёт входящей и исходящей корреспонденции (подшиваешь их в папку и записываешь в журнал номер служебной записки). Тогда мои попытки прекратить весь этот канцелярский ужас потерпели фиаско.
У начальницы было своё видение, как правильно вести документацию: всё должно быть на бумаге под слоем пыли ("А вдруг сервер полетит?"). Считалось, электронные копии — это страшный монстр будущего.
Сейчас такое ведение дел кажется маразмом. Аллилуйя "облаку", которое избавило нас от этого канцелярского кошмара.
Неудобно шубу в трусы заправлять
Неправильно уходить с работы раньше начальства.
Правильно торчать вместе с ним в офисе допоздна и демонстрировать бурную деятельность, даже если вам совсем нечем заняться. Так он решит, что вы тот ещё трудоголик, вам можно доверять и вообще вас пора премировать.
Серьёзно?
Бросьте это правило в печь. Сегодня так: если ты ушёл с работы раньше руководителя, это ещё не значит, что ты закончил работать. В мессенджерах мы обсуждаем рабочие дела, пока едем в метро или стоим в пробках, а по утрам, не вставая с кровати, берёмся за планшет. Сейчас скорее важно работать эффективно, а не демонстративно. Ну и, конечно, сохранять гармонию между работой и личной жизнью.
Телефонный маньяк
Совсем не так давно считалось, что для оперативного решения рабочего вопроса надо звонить. А если вопрос не срочный, тогда писать на электронную почту. Грамотный специалист должен уметь вести деловую рабочую переписку.
Сайты по поиску работы часто предлагают включать этот навык в резюме: "Укажите в своих личных навыках умение… и работодатель точно ответит на ваше письмо", и бла-бла-бла. Проще говоря, мы убивали своё и чужое время, когда выливали литры воды в деловой текст. Когда назначали время телефонных переговоров и 10 раз переносили их. "Навык деловой переписки" уже давно держится на аппарате искусственного дыхания. Пора его отпустить.
Хорошо одним сообщением изложить всю суть и отправить его адресату в мессенджере. Проще и эффективнее написать бизнес-партнёру, клиенту, шефу, коллеге в мессенджер. Потому что мы быстрее реагируем на СМС, чем на почту. И нам не нужна почта, для того чтобы передать какой-то файл или документ, — всё у нас в телефоне.
Мечта перфекциониста
Реализовать себя в работе — больше не значит вертикально вырасти в одной или нескольких компаниях. Конечно, для некоторых до сих пор важно прийти администратором на стойку приёма в отель и стать в будущем его генеральным управляющим. Но всё же чаще звучит совет найти то, что действительно приносит радость, и сделать это своим делом жизни.
Это может повлечь за собой движение не в вертикальном, а в горизонтальном направлении, а иногда и вовсе выход за пределы множества известных должностей. Был пиарщиком, а стал эйчаром. Линейный переход — тоже хорошо.
Не светитесь, да не уволены будете
Было такое бизнес-правило, которое призывало сотрудников компаний не светиться в социальных сетях. Особенно руководителей. Имя руководителя не должно быть ярче логотипа компании, и всё в этом духе. Так было правильно. Ключевое слово — "было".
Чем медийнее СEO, тем круче компания — вот это ближе к истине. Чем больше у тебя подписчиков в "Инстаграме", "Фейсбуке", тем больше возможностей у тебя и твоей компании, — всё это на руки тебе и компании. Схантить хотят тех, у кого фолловеров больше. Помним, да?
За помощь в подготовке материала Лайф благодарит Анну Измайлову, руководителя отдела маркетинга и продаж Стокгольмской школы экономики в России и исполнительного директора транспортной компании TRAFT Артура Мурадяна.
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