Конец маразму! Новая офисная этика

Пора забыть об офисных правилах 2000-х. Оставьте в прошлом бумажные папки, бесконечные ветки почтовых писем и низкопоклонный офисный этикет. Валерия Бородина — о том, как современные технологии упрощают работу и коммуникации.

Канцелярский динозавр

Помню, я работала в редакции университетской газеты, и все номера мы подшивали в папку, а ещё от руки вели учёт входящей и исходящей корреспонденции (подшиваешь их в папку и записываешь в журнал номер служебной записки). Тогда мои попытки прекратить весь этот канцелярский ужас потерпели фиаско.

У начальницы было своё видение, как правильно вести документацию: всё должно быть на бумаге под слоем пыли ("А вдруг сервер полетит?"). Считалось, электронные копии — это страшный монстр будущего.

Сейчас такое ведение дел кажется маразмом. Аллилуйя "облаку", которое избавило нас от этого канцелярского кошмара.

Неудобно шубу в трусы заправлять

Неправильно уходить с работы раньше начальства.

Правильно торчать вместе с ним в офисе допоздна и демонстрировать бурную деятельность, даже если вам совсем нечем заняться. Так он решит, что вы тот ещё трудоголик, вам можно доверять и вообще вас пора премировать.

Серьёзно?

Бросьте это правило в печь. Сегодня так: если ты ушёл с работы раньше руководителя, это ещё не значит, что ты закончил работать. В мессенджерах мы обсуждаем рабочие дела, пока едем в метро или стоим в пробках, а по утрам, не вставая с кровати, берёмся за планшет. Сейчас скорее важно работать эффективно, а не демонстративно. Ну и, конечно, сохранять гармонию между работой и личной жизнью.

Телефонный маньяк

Совсем не так давно считалось, что для оперативного решения рабочего вопроса надо звонить. А если вопрос не срочный, тогда писать на электронную почту. Грамотный специалист должен уметь вести деловую рабочую переписку.

Сайты по поиску работы часто предлагают включать этот навык в резюме: "Укажите в своих личных навыках умение… и работодатель точно ответит на ваше письмо", и бла-бла-бла. Проще говоря, мы убивали своё и чужое время, когда выливали литры воды в деловой текст. Когда назначали время телефонных переговоров и 10 раз переносили их. "Навык деловой переписки" уже давно держится на аппарате искусственного дыхания. Пора его отпустить.

Хорошо одним сообщением изложить всю суть и отправить его адресату в мессенджере. Проще и эффективнее написать бизнес-партнёру, клиенту, шефу, коллеге в мессенджер. Потому что мы быстрее реагируем на СМС, чем на почту. И нам не нужна почта, для того чтобы передать какой-то файл или документ, — всё у нас в телефоне.

Мечта перфекциониста

Реализовать себя в работе — больше не значит вертикально вырасти в одной или нескольких компаниях. Конечно, для некоторых до сих пор важно прийти администратором на стойку приёма в отель и стать в будущем его генеральным управляющим. Но всё же чаще звучит совет найти то, что действительно приносит радость, и сделать это своим делом жизни.

Это может повлечь за собой движение не в вертикальном, а в горизонтальном направлении, а иногда и вовсе выход за пределы множества известных должностей. Был пиарщиком, а стал эйчаром. Линейный переход — тоже хорошо.

Не светитесь, да не уволены будете

Было такое бизнес-правило, которое призывало сотрудников компаний не светиться в социальных сетях. Особенно руководителей. Имя руководителя не должно быть ярче логотипа компании, и всё в этом духе. Так было правильно. Ключевое слово — "было".

Чем медийнее СEO, тем круче компания — вот это ближе к истине. Чем больше у тебя подписчиков в "Инстаграме", "Фейсбуке", тем больше возможностей у тебя и твоей компании, — всё это на руки тебе и компании. Схантить хотят тех, у кого фолловеров больше. Помним, да?

За помощь в подготовке материала Лайф благодарит Анну Измайлову, руководителя отдела маркетинга и продаж Стокгольмской школы экономики в России и исполнительного директора транспортной компании TRAFT Артура Мурадяна.