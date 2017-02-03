Прокрастинация. Понять, простить и починить

Возвращаешься с работы с чувством собственной никчёмности? Может, ты устал не потому, что работал, а потому, что ничего не сделал? Алиса Беркана — о причинах прокрастинации.

О, дорогой друг! Мы любим себя обманывать, ведь быть честным с собой — больно. Тебя не спасает ни тайм-менеджмент, ни пинок от начальства, ни коучи, ни самодисциплина. А сколько статей на тему личной эффективности ты прочитал, боюсь представить. Но это всё — лишь имитация желания решить проблему. А проблема у тебя одна — прокрастинация.

Да, я сказала это слово. И ты можешь сколько угодно уверять окружающих, что этим не страдаешь. Страдаешь, иначе, возвращаясь домой, не был бы таким уставшим и неудовлетворённым. Считай, что самобичевание после рабочего дня — это защитная реакция мозга. Ведь он-то знает, что ты снова себя обманул.

Я не буду рассказывать, что главное — это ежедневники и выполнение того, что в них написано. Какой в ежедневниках смысл, если ты снова перенесёшь задачи на завтра? Давай начнём с главного: прими проблему. Это будет нашим первым шагом на пути к её решению. И никакой план на день тебе не поможет. В топку твоё расписание с таймингом, давай копнём глубже. Ты срываешь дедлайн не потому, что не успел, а потому, что внутри тебя что-то идёт не так.

Непонятно, за что хвататься

Расставил задачки свои опять, молодец. Открывай чёртов ежедневник и посмотри на это безобразие. Что там у нас сегодня? Разбор почты, поговорить с Васей, сходить в бухгалтерию, напомнить о себе клиенту? Какую задачу ты этим решаешь? А теперь стирай и пиши заново. Сформулируй цель и минимальное количество качественных и верных телодвижений, которые максимально быстро тебя к этой цели приведут. Превращай абстрактное в понятное. Цель — это не единорог, а лошадь. Упрощай, обдумывай самый эффективный способ, отсекай лишнее и не обманывай себя. Ты удивишься, когда увидишь, насколько сократится список задач, если будешь идти к цели, а не вокруг неё. Тебе будет гораздо проще взяться за что-то конкретное, а не за абстрактный бессмысленный список.

Ты мысленно постоянно на работе

И от этого морально устал. Единицы людей могут быть головой в рабочем процессе 24/7 и не выдыхаться. Но что-то мне подсказывает, что ни ты, ни я не из их числа. Логика в нашем случае простая: чем больше ты работаешь, тем больше прокрастинируешь. Ты начинаешь это делать на работе, тупя в монитор, уносишь то, что протупил, с собой домой и продолжаешь тупить ещё и дома.

Алло, пора просыпаться! Иначе ты скоро совсем выдохнешься, приятель.

Чтобы порвать этот замкнутый круг, выйди сегодня из офиса и не пытайся доделать то, что не осилил сегодня. Лучше потратить вечер на отдых и утром решить задачу, чем ещё неделю жить как рыбка в аквариуме. В любом случае, руководству нужно именно решение, а не твоё круглосуточное мысленное присутствие на работе.

Я распыляю свои ресурсы

Всем от нас что-нибудь нужно. То документ ещё раз переслать, то на звонок ответить, то вопрос какой-то прояснить. А там уже обед скоро, а после обеда — совещание. И ты бегаешь, как олень, пытаясь всё успеть. Естественно, отвлекаешься от задачи и решаешь какие-то ну очень срочные вопросы. К концу дня у тебя всё кое-как или вообще не готово. И нет, не потому, что ты ничего не успел. Возвращаясь к задаче, ты начинаешь тупить, пытаясь отчаянно вспомнить, на чём остановился и для чего вообще ты всё это делаешь. Когда наконец вспоминаешь, приходит прокрастинация. Ты осознаёшь, что на решение задачи не осталось времени, и разрешаешь себе дождаться очередного какого-то очень срочного дела, которое с чистой совестью позволит тебе переставить задачу на завтра. Прекращай это делать и расставляй приоритеты. Объясни шефу, что занят задачей, попроси коллегу не отвлекать, а тому чуваку, что вечно просит переслать письма, скажи, чтобы шёл подальше. Ты ему не нянька, у тебя своей прокрастинации хватает.

Я чужой на этом празднике жизни

Не у всех хватает способностей занимать топовые должности. Да, тебя могут не замечать, а твой труд считать чем-то самим собой разумеющимся. Ты можешь завоевать любовь всех сотрудников компании, но для руководства так и будешь лишним. Просто парень, который чинит комп, — это ты? Какая-то часть людей, может, и не зависит от мнения окружающих, но ощущать собственную значимость хочет каждый.

Когда нет этого чувства, снижается работоспособность и увеличивается время на прокрастинацию. Ты просто не понимаешь, для чего всё это делаешь, а потом и вовсе забываешь, почему здесь работаешь. Но решение есть: прекрати ныть и расставлять скрепочки по фэншую. Сделай так, чтобы тебя заметили. Перевыполни план, удиви новым решением, сделай свою работу значимой. Иначе, может, ты и правда лишний?

А то ли я делаю?

Результат — это конечная цель, за которой мы все гонимся. У кого-то он виден сразу, а у кого-то — через два года. Первым легче работать, так как они практически в режиме реального времени видят, для чего работают. Вторым тяжело и морально, и физически.

Понимание, что результат будет нескоро, есть, а подтверждения тому, что всё делаешь правильно, нет. Многие выгорают, бросают начатое, начинают прокрастинировать.

Берите ватман, рисуйте лестницу и переставляйте человечка на ней в зависимости от приближения к цели. Визуализируйте, в общем.

Я просто не хочу

Ну и самая неочевидная причина твоей прокрастинации. Ты просто не хочешь этого делать. Ты не боишься провала или принятия решений. Тебе плевать на результативность и собственную значимость. Ты был так загружен, что уже десять раз выгорел и перегорел. Так, может, хватит прокрастинировать и занимать чужое место?