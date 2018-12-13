Девушка-каскадёр, потерявшая руку на съёмках "Обители зла", требует 183 млн

Оператор не поднял вовремя передвижную камеру, в результате чего она врезалась в лицо мотоциклистки во время трюка.

Каскадёрша, которая получила ужасающие травмы на съёмочной площадке фильма "Обитель зла", требует £2,2 млн (183 млн рублей) компенсации. Оливия Джексон делала смертельные трюки в таких знаменитых фильмах, как "Звёздные войны", "Стражи галактики" и "Безумный макс". Однако после полученной травмы её карьера была разрушена, сообщает Daily Mail.

В 2015 году Оливия выполняла трюк на мотоцикле для фильма "Обитель зла", съёмки которого проходили в Йоханнесбурге, Южная Африка. Из-за дождя сцену должны были перенести, но продюсеры не обратили на это внимания. В итоге девушка не справилась с управлением и столкнулась с передвижной камерой. Левая часть её лица была изуродована, а левую руку пришлось и вовсе ампутировать. Кроме того, у пострадавшей был сильный отёк мозга и произошёл разрыв жизненно важной артерии.

Удар был такой силы, что 37-летняя Оливия сломала десятки костей, её позвоночник стал похож на дугу, а левое предплечье так и не было восстановлено. И три года спустя женщина начала судебную тяжбу за компенсацию.

По мнению пострадавшей, падение произошло из-за передвижной камеры, которая была прикреплена к внедорожнику. Объектив должен был пройти мимо мотоциклистки, но оператор не поднял её вовремя. В результате массивная камера попала прямо в лицо Оливии, которая провела 17 дней в коме.

Актрисы, которые работали с каскадёршей, в том числе и Милла Йовович, отправили ей цветы в знак поддержки. Храбрая Оливия рассказала о долгом пути восстановления у себя на странице в "Инстаграме".