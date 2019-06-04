Успеть покутить. Сколько времени удаётся прятаться кассиршам-воровкам

Вот уже неделю вся страна следит за криминальной историей кассира из Россельхозбанка. 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из кассы 23 миллиона рублей и скрылась вместе с семьёй. Её объявили в розыск, но до сих пор не нашли. Лайф изучил похожие истории и выяснил, что непрофессиональным преступникам иногда везёт: они порой успешно скрываются и избегают наказания.

Три дня в миллионах

Март 2018 года. 58-летняя Надежда Сапожникова из Туринска Свердловской области 40 лет работала кассиром. Через год хотела уйти на пенсию — не сложилось. 4 марта утром она ушла с работы с 11 миллионами рублей. В банке не сразу поверили в причастность пожилой кассирши. Но все ниточки вели к ней.

Накануне Надежда написала на своей странице в соцсети: "Года бегут… А дурь — на месте!!!" Она доехала на автобусе из Туринска до Екатеринбурга, где решила переждать в заранее арендованной квартире. Через три дня к ней пришли полицейские. При аресте женщина плакала и говорила, что не понимает, как такое вышло, якобы в голове случилось затмение. Надежде Сапожниковой грозит до десяти лет заключения.

Неделя красивой жизни

Июнь 2017 года. 36-летняя кассирша Оксана из Хакасии обчистила Сбербанк на 585 тысяч рублей. Женщина распорядилась награбленным щедро. Вместе с 26-летним любовником они купили две подержанные машины, еду, выпивку и укатили на озёра.

Неделю кассирша с любовником скрывались и кутили на курорте: пили, ели и купались. К этому времени полиция уже выяснила, кто стоит за ограблением. Когда влюблённые вернулись домой — их там ждали. Уголовный кодекс предусматривает за такой кутёж до шести лет заключения.

49 дней на разграбление Сочи

Сентябрь 2011 года. Мать-одиночка Анастасия Черепанова должна была подменять кассира в почтовом отделении. 19 сентября на почту привезли пенсию. В 11 утра она начала работать, а в 17 — ушла с работы. Анастасия вынесла из кассы 7,5 миллиона рублей. Город Серафимович Волгоградской области — небольшой, виновную быстро вычислили. Но к этому времени Анастасия вместе со своим молодым человеком скрылись. Сперва они поехали в Москву, затем в Сочи.

На украденные деньги они купили две шубы для Анастасии и подержанный "хаммер". Парочка гуляла на всю катушку. Они даже попали в аварию. Но заплатили пострадавшим 350 тысяч рублей. Их арестовали 7 ноября. Через месяц с небольшим после ограбления. Любовник Анастасии заявил, что ни о чём не жалеет — ведь один раз живём. Анастасия раскаялась. Девушка получила четыре года колонии. Её любовник — семь лет.

2 года с хвостиком

Май 2017 года. 43-летняя Екатерина Ониани, жена и мать двоих детей, написала заявление об увольнении. Но передавать дело не пришла. Она работала сотрудницей деньгохранилища банка и вынесла оттуда 9 миллионов рублей и ещё 80 тысяч в валюте. Изучив записи с камер наблюдения, сотрудники безопасности заметили, что в последние дни Екатерина много ходила по офису. Возможно, она переносила деньги из хранилища небольшими частями.

Екатерину стали искать. Телефон женщины был недоступен. Детей и мужа дома не оказалось. Женщину объявили в международный розыск. Вероятнее всего, она вместе с семьёй скрылась в Грузии — её супруг родом оттуда. По закону ей грозит до десяти лет заключения. Но задержать её следователям не удалось. Преступление Екатерины, как и побег Луизы Хайруллиной, вызвало поддержку некоторых пользователей соцсетей.