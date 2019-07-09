Боль, страдания и хаос. "Великое крушение" в истории железных дорог США

Столкновение под Нэшвиллом стало крупнейшей аварией на железных дорогах в истории США. После неё опасные для пассажиров деревянные вагоны стали заменять цельнометаллическими.

9 июля 1918 года неподалеку от города Нэшвилл на полном ходу столкнулись два железнодорожных состава. Это крушение и по сей день остаётся крупнейшей аварией на железных дорогах в истории США. Оно изменило облик железнодорожного транспорта, на смену деревянным вагонам пришли более безопасные — цельнометаллические.

Роковая пересменка

Ранним утром 9 июля 1918 года навстречу друг другу двигались два железнодорожных состава. Один следовал из Нэшвилла в Мемфис, другой шёл в обратном направлении (им управлял машинист, для которого это был последний рейс перед выходом на пенсию). В нескольких километрах от Нэшвилла располагалась Кривая голландца — 16-километровый участок, на котором двухпутная железная дорога превращалась в однопутную.

Согласно расписанию движения, первый поезд должен был остановиться на семафорном посту перед участком и пропустить другой поезд. Однако и у тех и у других произошли накладки в пути, и оба состава задержались. Один шёл с 30-минутным опозданием, другой — с семиминутным.

К тому моменту, когда первый поезд проезжал семафорный пост, запрещающего сигнала не было выставлено, поэтому машинист проследовал дальше без остановки, ошибочно полагая, что путь свободен. Следом выскочил дежурный, который отчаянно пытался привлечь внимание машиниста аварийным свистком, но из-за шума паровоза не был услышан.

По стечению обстоятельств дежурный на семафорном посту заступил на смену всего за несколько минут до прохода поезда. Он не знал об опоздании одного из поездов, поэтому не выставил запрещающий сигнал. Но, заглянув в журнал учёта движения, чтобы записать проходящий поезд, с ужасом обнаружил, что встречный поезд не был отмечен его коллегой. Дежурный выскочил на платформу, когда состав уже уходил, его попытки привлечь внимание из-за сильного шума замечены не были.

Ровно через пять минут оба поезда встретились на однопутном участке. У машинистов не было никаких шансов предотвратить столкновение, Кривая голландца была дугой, поросшей по краям лесом, поэтому заранее увидеть друг друга они просто не могли. К тому же оба состава двигались со скоростью порядка 80 километров в час. Столкновение было настолько внезапным, что один поезд даже не попытался затормозить, а в другом привели в действие тормозную систему только за несколько секунд до удара.

Жертвы

В 7:20 утра поезда столкнулись на Кривой голландца. Удар был настолько сильным, что железные паровозы были искорёжены до неузнаваемости, а деревянные пассажирские и багажные вагоны рассыпались как карточные домики. Звук удара слышали за несколько километров от аварии. Почти все ехавшие в первых вагонах погибли, находившиеся в конце составов в большинстве случаев отделались травмами.

Журналисты описывали ужасающую картину аварии: местность возле пути была усеяна искорёженными обломками, из-под которых раздавались страшные стоны пострадавших. "Умирающие люди корчатся в агонии, везде кровь, страдания и хаос", — вспоминал очевидец, одним из первых прибывший к месту аварии.

Всего погиб 101 человек, более 170 получили ранения разной степени тяжести. Порядка 80% погибших составили афроамериканцы, работавшие на пороховом заводе в пригороде Нэшвилла. В окрестностях катастрофы были экстренно мобилизованы все врачи, медсёстры, полицейские, пожарные и прочий персонал. К месту аварии поспешили и местные жители. Одни хотели найти родственников, другие надеялись помочь пострадавшим, а третьи — поглазеть на картину разрушений. Согласно официальным отчётам, в тот день на месте аварии побывало около 50 тысяч человек.

Катастроф такого масштаба в США никогда не происходило, поэтому к трагедии было приковано большое внимание. Морги осаждали тысячи людей, пытавшихся опознать своих пропавших родственников. Чтобы хоть как-то подбодрить общество, местные газеты старались публиковать заметки о чудесно спасшихся пассажирах. Так, сообщалось, что известный местный бизнесмен по фамилии Франк чудом уцелел потому, что ему не хватило места в первых вагонах и ему пришлось уйти в самый конец поезда. А один из репортёров сообщал, что своими глазами видел, как из-под обломков выбрался совершенно невредимый чернокожий пассажир и громко произнес: "Хвала Господу, что мне хватило ума носить с собой подкову на счастье".

Последствия

Крушение под Нэшвиллом стало одним из трёх крупнейших в мировой истории на тот момент. Его сразу же окрестили "Великим крушением 1918 года". В настоящее время оно уже не входит в десятку мировых железнодорожных катастроф. Тем не менее авария остаётся самой кровавой в истории американских железных дорог.

В определённой степени она способствовала изменению облика железных дорог. Комиссия, расследовавшая обстоятельства трагедии, пришла к выводу, что число жертв могло быть меньшим, если бы не деревянные вагоны, которые налетали один на другой, сминая всё на своём пути. В следующие несколько лет на американском железнодорожном транспорте началось замещение деревянных пассажирских вагонов цельнометаллическими. С некоторым опозданием этот процесс начался и в других странах. К концу ХХ века деревянные пассажирские вагоны окончательно исчезли в большинстве стран мира.