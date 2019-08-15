Самая длинная полоса и суды на 300 млн. Чем известен аэропорт Жуковский

В четверг утром самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жёсткую посадку на поле рядом с аэропортом Жуковский. Причиной стало столкновение со стаей птиц. В результате пострадало 23 пассажира. Лайф выяснил, чем известен четвёртый столичный аэропорт.

Ещё в 90-х годах начал обсуждаться вопрос об открытии под Москвой четвёртого аэропорта на базе аэродрома ЛИИ им. Громова (так назывался Жуковский). Впрочем, всерьёз к этой теме вернулись только в 2012 году. Тогда начался стремительный рост пассажиропотока Московского авиационного узла. Только в 2013 году Домодедово, Шереметьево и Внуково обслужили 70,9 млн пассажиров, что было на 11% больше, чем в 2012-м. В 2014 году этот показатель вырос на 9% — до 77,3 млн пассажиров.

Начались тревожные разговоры о том, что авиаузел вскоре исчерпает все свои ресурсы. На этом фоне шло строительство Жуковского. Аэропорт был открыт в 2016 году. Он появился на бывшей территории Лётно-исследовательского института. Инвестиции владельца аэропорта АО "Рампорт аэро" в пассажирский терминал составили 1,8 млрд рублей. Предполагалось, что все вложения в пассажирскую инфраструктуру дойдут до 10,2 млрд рублей.

Впрочем, затем стройка затормозилась. Дело в том, что нагрузка на авиаузел перестала расти. К тому же очень быстро прекратил полёты лоукостер "Аэрофлота" "Добролёт", который, как планировалось, должен был стать базовой компанией Жуковского. Тем не менее аэропорт не просто начал работать, а стал наращивать пассажиропоток, который теперь составляет уже более одного миллиона пассажиров в год.

— Там шикарная — самая длинная в России — взлётно-посадочная полоса, которая может принимать любые типы воздушных судов, — рассказал Лайфу главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. — В этом отношении аэропорт имеет хорошие перспективы для развития. С инфраструктурой у него всё в порядке. Единственный минус: туда пока не ходят аэроэкспрессы. Железнодорожная ветка проходит относительно недалеко от аэропорта. Всё, что нужно, — это построить небольшое ответвление к самому аэропорту.

К слову, железнодорожники тоже смотрят на окупаемость вложенных инвестиций. Они ждут, когда пассажиропоток в Жуковский увеличится, достигнет порядка двух миллионов пассажиров, поясняет Роман Гусаров. Тогда уже будет смысл задуматься о строительстве железнодорожной ветки, она будет окупаться.

Правда, дела у аэропорта идут не очень гладко. Ещё в 2017 году Лётно-исследовательский институт Громова подал первый иск на 142 млн рублей к компании — владельцу аэропорта АО "Рампорт аэро". Тогда лётный институт выиграл суд в двух инстанциях. Второй иск — на 162,5 млн рублей — был подан в начале этого года, следует из картотеки судебных дел. Оба иска связаны с платой за использование взлётно-посадочной полосы в 2017 году. ЛИИ — владелец полосы. Он отказался заключать долгосрочный договор аренды аэродрома, объясняли тогда в "Рампорт аэро". Стороны заключили агентский договор, по которому аэропорт продаёт авиакомпаниям услуги ЛИИ за взлёт и посадку.

Заключили даже план по сборам: за 2017 год они должны были составить 294 млн рублей. Но дела у аэропорта шли не очень хорошо, и за 2017 год он перечислил ЛИИ только 68 млн рублей за взлёты и посадки. За 2018 год аэропорт перечислил ЛИИ 139 млн рублей, так как трафик стал расти. В "Рампорт аэро" прогнозировали, что в этом году сборы составят 200 млн рублей.

Кстати, большинство гражданских аэродромов России принадлежат Росавиации. По данным ГосНИИ гражданской авиации, аренда аэродрома с трафиком от одного млн человек в год и выше обходится порядка 10–20 млн рублей. Больше платят только московские, но у них выше трафик. Так что суммы к выплатам для Жуковского — существенные.

Кстати, у аэропорта есть и свои преимущества. Предполагалось, что он будет примерно на 20% дешевле в обслуживании, чем другие крупные московские аэропорты.

— Что касается содержания самолётов, то с самого начала он должен был быть дешевле крупных московских аэропортов, — поясняет Роман Гусаров. — Как раз за счёт этого он привлёк к себе достаточно большое количество авиаперевозчиков. Причём, как мы видим, это авиаперевозчики не только второго эшелона, но и первого. Те же самые "Уральские авиалинии". Эта компания из первой пятёрки.

У аэропорта есть преимущество: так как он считается не московским, а региональным, то на полёты в него проще получить разрешение. Москва достаточно загружена и имеет ограничения на предоставление прав на полёты в неё, особенно для международных направлений, отметил Роман Гусаров. Жуковский при региональном статусе таких ограничений не имеет. Этим-то и пользуются авиакомпании, которые дополнительно получают разрешение на полёты (даже по тем же самым направлениям), но из Жуковского.