Жена отправила мужу СМС из боинга перед тем, как он потерпел крушение в Эфиопии

Шиха Гарг и Сумья Бхаттачарья из Нью-Дели, Индия, до свадьбы встречались три года. Но были женаты менее трёх месяцев, когда трагедия разлучила их навсегда.

Шиха была экспертом по изменению климата. В роковой день она собиралась лететь на Ассамблею ООН по окружающей среде в Найроби. Уже поднявшись на борт самолёта, индианка написала своему мужу сообщение.

Я села в самолёт, позвоню тебе, как только приземлюсь Сообщение, написанное Шихой Гарг

Но супруг не успел на него ответить, пишет Daily Mail. Ему позвонили с ужасным известием о том, что его жена погибла в авиакатастрофе. Самолёт разбился в Эфиопии через несколько минут после взлёта, унеся жизни всех 157 пассажиров.

Но и сам Сумья тоже мог оказаться в списке погибших. Парень должен был лететь в Найроби вместе с женой. Но в последний момент ему пришлось сдать билет из-за важной встречи. Тогда молодожёны пообещали друг другу, что вместе отправятся в отпуск, когда Шиха вернётся. Но этому так и не суждено было сбыться.