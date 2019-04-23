Момент, как самолёт упал сразу после взлёта и взорвался, попал на видео

Катастрофа произошла в аэропорту Фуллертон, штат Калифорния, США. Пилот погиб на месте.

В Сети стал расходиться страшный ролик с падением и взрывом самолёта, снятый очевидцами 18 апреля. Шестиместный двухмоторный Beechcraft Duke с заполненными баками поднялся со взлётно-посадочной полосы на высоту около 15 метров над землёй. Он летел со скоростью примерно 130 км/ч, когда завернул влево и рухнул вниз. Крылья и хвост сгорели полностью.

Погибшим пилотом оказался 48-летний стоматолог Роберт Эллис, который недавно переехал в Юту и часто летал между двумя штатами, пишет fox13. У него остались жена и четверо сыновей. Расследование инцидента продолжается.