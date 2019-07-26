Фактор смерти. Крупнейшие аварии, грозившие стать вторым Чернобылем

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ситуация с заброшенным предприятием "Усольехимпром" в Иркутской области грозит серьёзными последствиями, если не будет проведена срочная рекультивация объекта. По словам главы ведомства, если не предпринять никаких действий, этот объект может стать своего рода "экологическим Чернобылем".

Кыштымская авария. Число жертв установить невозможно

Первая в советской истории радиационная катастрофа. Последствия аварии были столь серьёзны, что и по сей день она занимает третье место в мире (и второе в бывшем СССР) среди аналогичных катастроф после Чернобыля.

29 сентября 1957 года на химкомбинате "Маяк" в городе Озёрске произошёл взрыв ёмкости с радиоактивными отходами. В результате оказалась загрязнена радиацией территория площадью 23 тысячи квадратных километров. В первые дни после аварии из окрестных населённых пунктов было эвакуировано около тысячи человек. В последующие несколько лет из загрязнённой местности вывезли ещё девять тысяч человек.

На протяжении 32 лет авария была засекречена. Информация о ней впервые предана огласке только в 1989 году. Точное число жертв по сей день остаётся неизвестным. На протяжении ряда лет медики вели наблюдение за состоянием здоровья части эвакуированных людей, а также части оставшихся. В последней группе отмечалась повышенная младенческая смертность (свыше 27 случаев на 1000 рождений при средних показателях по РСФСР 22–23 случая). Примерно у трети эвакуированных был выявлен лейкоцитоз, который может быть предтечей лейкоза. Также отмечалось значительное повышение случаев заболевания бронхиальной астмой.

Авария на заводе "Красное Сормово". Не менее 15 жертв

Серьёзная радиационная авария на нижегородском заводе "Красное Сормово", произошедшая в январе 1970 года. Трагедия произошла на строящейся атомной подводной лодке К-320 проекта "Скат".

В ходе испытаний произошли частичное разрушение реактора подлодки и взрыв. Благодаря тому, что цех был закрытым, радиационного заражения окрестностей не произошло, но находившиеся на рабочем месте сотрудники серьёзно пострадали. В результате взрыва погибло 12 человек. Ещё трое умерли от острой лучевой болезни.

Авария на военном объекте была засекречена до 90-х годов. О серьёзных и многолетних медицинских наблюдениях за ликвидаторами аварии ничего не известно, поэтому точно назвать число жертв не представляется возможным. По сообщениям СМИ, из тысячи ликвидаторов аварии в настоящее время живы не более 200 человек.

Авария в бухте Чажма. Не менее 10 жертв

Серьёзная радиационная авария произошла в бухте Чажма на Дальнем Востоке в сентябре 1985 года. Из-за нарушения техники безопасности в процессе зарядки реактора атомной подводной лодки К-431 произошёл взрыв. Ликвидировать возгорание прибыли работники находившегося поблизости судоремонтного завода, а также экипажи с других подлодок, находившихся в бухте.

Из-за радиационного загрязнения пострадавшая подлодка и ещё одна, находившаяся по соседству, были признаны непригодными для эксплуатации и отправлены на утилизацию. Непосредственно в результате взрыва погибло десять человек. Симптомы острой лучевой болезни и лучевого поражения были зафиксированы по меньшей мере у 49 человек. В той или иной степени подверглись облучению, по различным данным, от 250 до 950 человек.

Взрыв на Сибирском химкомбинате. Жертв нет

В апреле 1993 года на химическом комбинате в городе Северске Томской области произошёл взрыв одной из ёмкостей с радиоактивным содержимым.

Благодаря грамотным мерам по ликвидации последствий (быстрая эвакуация персонала), а также удачному направлению ветра и снежной погоде удалось избежать значительного радиационного загрязнения местности за пределами завода. Радиационному воздействию подверглось почти две тысячи человек, однако во всех случаях полученные дозы не превысили предельно допустимой нормы в четыре-пять бэр.