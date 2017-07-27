Поклонник Кати Клэп заявил, что она кинула его на iPhone 7

Кумир миллионов — блогер Катя Клэп оказалась в центре скандала. Звезду российского YouTube обвиняют в том, что она кинула своего поклонника на новенький iPhone 7. Совместно с L'Oreal Paris девушка провела конкурс в своём "инстаграме". Телефон должен был выиграть тот, чей комментарий продержится последним больше часа. Жалобы подписчиков на то, что они не спят и не могут отрываться от звёздного аккаунта, прекратила его владелица. Клэп определила победителя, остановив конкурс. "Стоп. Победитель ниже", — написала Катя. Последним комментатором оказался 17-летний Игорь Колгин из Ульяновска. Однако заслуженный приз он не получил — представители L'Oreal Paris признали аккаунт фейковым. В эксклюзивном комментарии Super Катя Клэп рассказала, что проконтролировала лишь наличие победителя, а выдачей приза занимались организаторы конкурса.

— Я проконтролировала, что победитель действительно есть. Но в агентстве сказали, что аккаунт — бот, поэтому выбрали следующего человека, девушку. Аккаунт победительницы я запросила сразу же, так как собиралась написать ей, но пока всё ещё жду ссылки от агентства на её профайл, — поделилась блогер.

К слову, Super убедился, что страница Игоря Колгина не фейк. Школьник не публикует личные фото в "Инстаграме", зато делает это в другой соцсети. Впрочем, если судьба его подарка зависит от наличия снимков, Игорь готов выложить их и в "Инстаграм".