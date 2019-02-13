Круг сузился, инопланетяне в напряжении. 5 возможных похитителей Кати Лель

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем среди пользователей Сети стал контакт певицы с внеземными цивилизациями. Катя Лель рассказала в подробностях, что с ней происходило всё это время, сумев заинтриговать необычными деталями даже самых прожжённых скептиков. Лайф всё тщательно изучил и решил выяснить, кто же всё-таки мог похитить артистку.

Несмотря на всю посильную помощь от исполнительницы, отыскать возможных участников контакта оказалось не так-то просто. Была всего пара критериев, по которым можно было вычислить подходящую кандидатуру — блондин и кожаная куртка. Лайф сделал подборку вероятных похитителей, но к окончательному выводу прийти так и не смог.

Робот Вертер Андроид и биоробот из телесериала "Гостья из будущего". Был создан в Москве в 2084 году и умеет использовать машину времени.

Уоррен Кеннет Уортингтон III, также известный как Ангел Мутант из команды Апокалипсиса по вселенной Marvel, умеет летать благодаря крыльям и имеет нечеловеческую силу.

Стив Роджерс, также известный как Капитан Америка Сверхчеловек, результат эксперимента, персонаж Marvel. Сражается с негодяями со времён Второй мировой и продолжает до сих пор.

Алекс Саммерс, также известный как Хавок Мутант из команды Людей Икс вселенной Marvel, способен поглощать космическую энергию и превращать её в оружие.

Пьетро Максимофф, также известный как Ртуть Мутант из команды Людей Икс вселенной Marvel, способен передвигаться со скоростью света и имеет ускоренную регенерацию.

Каждый из этих кандидатов имел способности и средства, чтобы войти в контакт с Катей Лель и попытаться её похитить. Пока певица не признаётся, кто именно навестил её в далёком 1990 году, но уже хотя бы можно выстроить несколько теорий.

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