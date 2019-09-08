Единственное кафе, фото которого не будут бесить в "Инстаграме". Убедитесь сами

Если вы сделаете пару кадров из этого кафе для Instagram-профиля, ваши подписчики только скажут вам спасибо.

Австралия — одно из самых великолепных мест на планете. Неважно — леса или озера, города или деревни — всегда найдёшь объект для отличной фотографии

Но, несмотря на всё это, в Сиднее есть одно кафе, которое официально признали самым фотогеничным в мире

Туристическая компания Big 7 Travel на основе 1,5 миллиона отзывов составила список из 50 лучших кафе по всему миру, и Speedos вышло на первое место

Мы не могли перестать улыбаться, когда узнали об этом несколько дней назад. Раньше, когда кафе принадлежало моим родителям, всё было по-другому. Меню было намного проще. Со всеми любимыми яичницей с беконом и кофе с молоком Совладелица кафе Сьюзи Дэн

Но сейчас 2019 год. Внешний вид значит всё больше, а людей оценивают по их аккаунтам в соцсетях. Нужно соответствовать

В Speedos подают одни из самых красивых блюд, которые вы когда-либо видели — все оттенки радуги в меню. Настоящий взрыв цветов и живописное месторасположение на набережной делают это кафе самым "инстаграмобельным" в мире Big 7 Travel — о том, почему на 1-м месте именно это кафе

И даже звёзды не упускают возможности побывать в этом красочном месте. Например, Хью Джекман оценил коктейли из меню

Когда креативности хоть отбавляй: 15 блюд, которые только отобьют аппетит