Единственное кафе, фото которого не будут бесить в "Инстаграме". Убедитесь сами

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Фото © Instagram/speedoscafe

Если вы сделаете пару кадров из этого кафе для Instagram-профиля, ваши подписчики только скажут вам спасибо.

Австралия — одно из самых великолепных мест на планете. Неважно — леса или озера, города или деревни — всегда найдёшь объект для отличной фотографии

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/speedoscafe/" target="_blank">speedoscafe</a></p>

Но, несмотря на всё это, в Сиднее есть одно кафе, которое официально признали самым фотогеничным в мире

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/speedoscafe/" target="_blank">speedoscafe</a></p>

Туристическая компания Big 7 Travel на основе 1,5 миллиона отзывов составила список из 50 лучших кафе по всему миру, и Speedos вышло на первое место

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/speedoscafe/" target="_blank">speedoscafe</a></p>

Мы не могли перестать улыбаться, когда узнали об этом несколько дней назад. Раньше, когда кафе принадлежало моим родителям, всё было по-другому. Меню было намного проще. Со всеми любимыми яичницей с беконом и кофе с молоком

Совладелица кафе Сьюзи Дэн

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/speedoscafe/" target="_blank">speedoscafe</a></p>

Но сейчас 2019 год. Внешний вид значит всё больше, а людей оценивают по их аккаунтам в соцсетях. Нужно соответствовать

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/speedoscafe/" target="_blank">speedoscafe</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/speedoscafe/" target="_blank">speedoscafe</a></p>

В Speedos подают одни из самых красивых блюд, которые вы когда-либо видели — все оттенки радуги в меню. Настоящий взрыв цветов и живописное месторасположение на набережной делают это кафе самым "инстаграмобельным" в мире

Big 7 Travel — о том, почему на 1-м месте именно это кафе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/speedoscafe/" target="_blank">speedoscafe</a></p>

И даже звёзды не упускают возможности побывать в этом красочном месте. Например, Хью Джекман оценил коктейли из меню

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/speedoscafe/" target="_blank">speedoscafe</a></p>

Когда креативности хоть отбавляй: 15 блюд, которые только отобьют аппетит

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