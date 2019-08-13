"Спрячь себя, если сможешь". Как защититься от "преступных" квадрокоптеров

В современном мире сложно чувствовать себя по-настоящему защищённым. Мы регулярно находимся под прицелом десятков камер наблюдения, поэтому, оказавшись дома, каждый из нас хочет быть в безопасности.

Но что делать, если наше личное пространство оказывается совершенно незащищённым от слежки. Одним из самых популярных способов контроля и влияния стали беспилотные летающие аппараты, которые всё чаще становятся опасным оружием в руках преступников. И пострадавшие уже есть! Мы встретились и поговорили с людьми, в личную жизнь которых злоумышленники уже вмешались с помощью дронов. Среди пострадавших — как обычные люди, так и звёзды. Услышав истории наших героев, понимаешь — жертвой может стать каждый из нас.

О том, какую угрозу несут современные квадрокоптеры и как себя защитить, — в спецрепортаже Артура Аркавенко.