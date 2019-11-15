Гостиничный крах. Квартиры запретили сдавать посуточно — всё ли так плохо

Разговоры о запрете гостиниц в жилых домах ходили уже давно. Принятый в октябре Госдумой закон запретил размещение хостелов в многоквартирных домах. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое сделало незаконным любую посуточную аренду в жилых домах. Трактовка этого документа расплывчата.
С одной стороны, первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов в интервью РИА "Новости" опроверг, что запрет коснётся квартир посуточно. С другой стороны, гостиничные услуги предполагают, что в помещении проводится уборка и предоставляется еда. Во многих хостелах этого нет. А вот в квартирах посуточно эта услуга бывает. Таким образом, при нужном фокусе нынешний запрет можно будет распространить и на этот вид услуг. Рассмотрим, кто пострадает и выиграет, если аренду посуточно запретят.
Пострадают
Командировочные
Часто в небольших городах гостиниц мало и они хуже качеством. И в больших городах квартиры занимали до 40% гостиничного рынка
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Курортники
Отдыхающие в Сочи и Крыму выбирали квартиры как более удобный и дешёвый вариант размещения. Теперь это официально невозможно
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Пользователи Airbnb
Постановление по сути запрещает работу Airbnb на территории России, так как сервис специализируется на сдаче квартир посуточно
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Малый бизнес
Тысячи человек останутся без стабильного дохода. В 10 крупнейших городах страны посуточно сдаётся около 25 тысяч квартир
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Туристы
Росстат насчитал в Москве в 2018 г. 23,5 млн туристов (для примера, в 2012-м их было 4 млн). А гостиничных номеров лишь 67,5 тыс.
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Выиграют
Впрочем, есть и те, кто рад, и не без основания. Для них решение Дмитрия Медведева несёт или долгожданный покой, или желанные выгоды.
Владельцы гостиниц
Теперь хозяева отелей могут расширять бизнес. И повышать цены за номера. Ведь более дешёвых конкурентов законодательно запретили
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Полиция и участковые
Вряд ли гостиницы в квартирах исчезнут одномоментно. Но теперь их хозяевам придётся давать взятки полицейским, чтобы не закрыли
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Соседи
Единственный хороший момент, что теперь на кричащие хостелы можно жаловаться официально. Жители многих домов получили покой
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