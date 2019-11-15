Гостиничный крах. Квартиры запретили сдавать посуточно — всё ли так плохо

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Фото © Shutterstock 

Разговоры о запрете гостиниц в жилых домах ходили уже давно. Принятый в октябре Госдумой закон запретил размещение хостелов в многоквартирных домах. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое сделало незаконным любую посуточную аренду в жилых домах. Трактовка этого документа расплывчата.

С одной стороны, первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов в интервью РИА "Новости" опроверг, что запрет коснётся квартир посуточно. С другой стороны, гостиничные услуги предполагают, что в помещении проводится уборка и предоставляется еда. Во многих хостелах этого нет. А вот в квартирах посуточно эта услуга бывает. Таким образом, при нужном фокусе нынешний запрет можно будет распространить и на этот вид услуг. Рассмотрим, кто пострадает и выиграет, если аренду посуточно запретят.

Пострадают

Командировочные

Часто в небольших городах гостиниц мало и они хуже качеством. И в больших городах квартиры занимали до 40% гостиничного рынка

Фото © Shutterstock

Курортники

Отдыхающие в Сочи и Крыму выбирали квартиры как более удобный и дешёвый вариант размещения. Теперь это официально невозможно

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Пользователи Airbnb

Постановление по сути запрещает работу Airbnb на территории России, так как сервис специализируется на сдаче квартир посуточно

Фото © Shutterstock

Малый бизнес

Тысячи человек останутся без стабильного дохода. В 10 крупнейших городах страны посуточно сдаётся около 25 тысяч квартир

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Туристы

Росстат насчитал в Москве в 2018 г. 23,5 млн туристов (для примера, в 2012-м их было 4 млн). А гостиничных номеров лишь 67,5 тыс.

Фото © Shutterstock

Выиграют

Впрочем, есть и те, кто рад, и не без основания. Для них решение Дмитрия Медведева несёт или долгожданный покой, или желанные выгоды.

Владельцы гостиниц

Теперь хозяева отелей могут расширять бизнес. И повышать цены за номера. Ведь более дешёвых конкурентов законодательно запретили

Фото © Shutterstock

Полиция и участковые

Вряд ли гостиницы в квартирах исчезнут одномоментно. Но теперь их хозяевам придётся давать взятки полицейским, чтобы не закрыли

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Соседи

Единственный хороший момент, что теперь на кричащие хостелы можно жаловаться официально. Жители многих домов получили покой

Фото © Shutterstock

Что говорят соцсети

Горячее обсуждение в соцсетях набирает обороты. И мнения россиян крайне полярные. Приведём два показательных для ситуации комментария из обсуждения новости в ленте "Яндекса".

<p>Скриншот © <a href="https://yandex.ru/news/story/Medvedev_zapretil_posutochnuyu_arendu_kvartir--4b610adec2e51b9ba83e7abbf355d314?lr=213&stid=OYMXUX9vEBd7I0aJYu4T&persistent_id=79333170&lang=ru&rubric=index&from=story&comments=1" target="_blank">Яндекс.Ньюс</a></p>

<p>Скриншот © <a href="https://yandex.ru/news/story/Medvedev_zapretil_posutochnuyu_arendu_kvartir--4b610adec2e51b9ba83e7abbf355d314?lr=213&stid=OYMXUX9vEBd7I0aJYu4T&persistent_id=79333170&lang=ru&rubric=index&from=story&comments=1" target="_blank">Яндекс.Ньюс</a></p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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