15 фото до и после, которые любого вдохновят на уборку

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15 фото до и после, которые любого вдохновят на уборку

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Пользователи Сети, придавшие комнатам изначальный вид, спешат поделиться с вами своими успехами.

Театр начинается с вешалки, а жилище — с кухни

<p>Фото: © reddit.com</p>

В детской комнате всегда найдётся работа для перфекциониста

<p>Фото: © reddit.com</p>

Теперь чего-то не хватает

<p>Фото: © reddit.com</p>

Кажется, собака не ощутила особой разницы

<p>Фото: © reddit.com</p>

Пришлось повозиться

<p>Фото: © reddit.com</p>

Когда после уборки появляется возможность ходить по комнате

<p>Фото: © reddit.com</p>

Чудесное преображение туалетного столика

<p>Фото: © reddit.com</p>

Когда пол играет с тобой в прятки

<p>Фото: © reddit.com</p>

Разложить по полочкам — это вот так

<p>Фото: © reddit.com</p>

Стало гораздо лучше

<p>Фото: © reddit.com</p>

Спустя час

<p>Фото: © reddit.com</p>

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят

<p>Фото: © reddit.com</p>

Немного уюта не повредит

<p>Фото: © reddit.com</p>

Когда решил не ограничиваться только уборкой

<p>Фото: © reddit.com</p>

Пока зачинщиков беспорядка нет дома

<p>Фото: © reddit.com</p>

"Виноваты муж и дочь". Уборщица разгромила квартиру, выпив две бутылки спиртного

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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