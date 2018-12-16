15 фото до и после, которые любого вдохновят на уборку

Театр начинается с вешалки, а жилище — с кухни
В детской комнате всегда найдётся работа для перфекциониста
Теперь чего-то не хватает
Кажется, собака не ощутила особой разницы
Пришлось повозиться
Когда после уборки появляется возможность ходить по комнате
Чудесное преображение туалетного столика
Когда пол играет с тобой в прятки
Разложить по полочкам — это вот так
Стало гораздо лучше
Спустя час
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят
Немного уюта не повредит
Когда решил не ограничиваться только уборкой
Пока зачинщиков беспорядка нет дома
"Виноваты муж и дочь". Уборщица разгромила квартиру, выпив две бутылки спиртного
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