Как Тарантино пытался убить Уму Турман и теперь женился на другой

Квентин Тарантино женился на израильской модели и поп-певице Даниэле Пик. На протяжении долгих лет его музой и близкой подругой была актриса Ума Турман. Но в феврале этого года Ума Турман обвинила режиссёра в предательстве и призналась, что Тарантино пытался её убить.

Квентин + Даниэла

С красоткой Даниэлой Пик голливудский режиссёр познакомился в Израиле на премьере фильма "Бесславные ублюдки" в 2009 году. Спустя две недели с первой встречи Тарантино и Пик появились на красной дорожке вместе и называли себя парой. За 8 лет отношений пара несколько раз расставалась. В интервью Тарантино несколько раз говорил, что семейная жизнь не для него, поэтому у него нет ни жены, ни детей. И иногда добавлял, что его жена должна быть похожа на его музу Уму Турман, с которой режиссёр дружит больше 20 лет, а в 2014 году их связывали романтические отношения.

С 2016 года Тарантино и Пик возобновили отношения, а летом 2017 года режиссёр рассказал о помолвке с израильской поп-певицей. Новость появилась в "твиттере" кинотеатра New Beverly Cinema, которым владеет Тарантино. По случаю помолвки режиссёр закатил грандиозную вечеринку для своих друзей. В числе приглашённых были Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Диана Крюгер и, конечно, его любимый друг Ума Турман.

28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе. Умы Турман на свадьбе не было.

Новоиспечённая миссис Тарантино родилась в 1983 году в Израиле в семье популярного музыканта Цвики Пика, он сотрудничал с Филиппом Киркоровым в записи альбома "Ой, мама, шика дам!". В 2000 году Даниэла вместе со своей сестрой Шарон начала музыкальную карьеру в дуэте The Picks Sisters. С 2006 года Даниэла выступала сольно, появлялась в эпизодах израильских сериалов, например в сериале Exit.

Квентин — Ума

Тарантино в своих интервью признавался, что самой соблазнительной частью женского тела считает лодыжки. У Умы Турман 42-й размер ноги, Тарантино не мог обойти вниманием такую красоту. Он уговаривал актрису сняться в "Криминальном чтиве" в роли Мии, хотя Турман не хотела её играть. И всё-таки сдалась.

Исполнять знаменитый "босой твист" в фильме актриса долго не соглашалась, не хотела разуваться и танцевать, стесняясь своих больших ног. Любитель женских лодыжек Тарантино смог её убедить, эпизод с танцем вошёл в историю мирового кино. Со съёмок "Криминального чтива" началась многолетняя дружба между Тарантино и Турман.

У режиссёра были многочисленные романы, Ума Турман дважды была замужем, родила троих детей. Дружба не прекращалась. А в 2014 году Тарантино и его муза появились на красной дорожке Каннского фестиваля, держась за руки. СМИ писали, что режиссёр и актриса всё время обнимаются, целуются и не замечают никого вокруг. Спустя год романтические отношения снова стали просто дружескими и рабочими.

В феврале 2017 года, когда в Голливуде поднялась волна признаний в сексуальных домогательствах, о харассменте рассказала и Ума Турман. Кинокомпания The Weinstein Company сняла семь фильмов, в которых играет муза Тарантино. Актриса призналась, что неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны продюсера Харви Вайнштейна в конце 1990-х годов. И тогда она говорила об этом Тарантино. На что режиссёр отвечал, что Харви просто не знает другой линии поведения с женщинами. Но, как признался Тарантино после заявления актрисы, он заставил Вайнштейна извиниться, чтобы продолжить съёмки "Убить Билла" со своей музой.

Но Турман заявила ещё об одном предательстве режиссёра. Актриса попала в аварию и чуть не погибла во время съёмок фильма "Убить Билла — 2". Тарантино, по словам Умы, знал о неисправности машины, но специально посадил актрису за руль.

Автомобиль, в котором ехала Ума Турман, занесло на повороте, и он врезался в дерево. Актриса повредила шею, долгое время носила корсет, а сейчас признаётся, что испытывает хронические боли. Тарантино впоследствии говорил, что за этот эпизод он будет винить себя всю жизнь.

После признания Умы Турман отношения с Тарантино были прекращены. Летом этого года актриса заявила, что готова сниматься у предавшего её режиссёра. Ему нужно предложить ей хороший сценарий и интересную роль, тогда она согласится.

Квентин Тарантино сейчас снимает фильм "Однажды в Голливуде". Режиссёр заявил, что эта картина станет последней в его карьере. Ума Турман в его списке актёров не значится. Молодая жена Даниэла Пик, кстати, тоже.