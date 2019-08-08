Прямая трансляция: Тарантино расскажет о новой картине в эфире "Одноклассников"

В этот четверг, 8 августа, стартует новый сезон онлайн-шоу "ОК на связи!" в социальной сети "Одноклассники". И первым гостем станет культовый американский кинорежиссёр Квентин Тарантино.
В день премьеры в России долгожданного девятого фильма "Однажды в Голливуде" режиссёр расскажет о съёмках кинокартины, работе с актёрами и своём обещании не снимать более десяти фильмов за всю карьеру. Прямой эфир шоу "ОК на связи!" с Квентином Тарантино можно будет смотреть в группе шоу по ссылке: https://ok.ru/live/1848738651725.
Или прямо здесь: