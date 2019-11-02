Камера сняла, как модель разбила лицо, пытаясь убежать от "призрака"

Поход 23-летней китаянки на хоррор-квест привёл к серьёзным последствиям. Теперь из-за ран на лице её карьера модели под большой угрозой.

Модель из китайской провинции Чжэцзян Руи На решила сходить в квест-комнату за необходимой порцией острых эмоций. А чтобы было не совсем страшно, составить компанию она попросила подругу. О своём решении девушка позже пожалела. Инцидент был заснят на камеры видеонаблюдения.

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Убегая от очередного "призрака", подруга Руи упала и потащила модель за собой. В результате девушка буквально влетела лицом в дверной косяк.

После происшествия девушку отвезли в больницу, но, несмотря на оперативную помощь, у неё остался большой порез на лбу, а также швы над верхней губой. Руи утверждает — её карьера модели теперь под большой угрозой. И самое обидное то, что этого можно было избежать.

Владельцы комнаты утверждают, что пытались связаться с Руи, однако девушка не оставила никакой контактной информации. Они смогли это сделать только после того, как модель рассказала об инциденте в социальных сетях. Тем не менее представители квест-комнаты убеждены, что их вины нет, пишет Unilad.

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