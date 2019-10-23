Самые весёлые и находчивые: 8 политиков, которые пришли из КВН

На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, КВН-звезду 90-х. И пока пользователи Сети никак не решат, одобряют они такой выбор или нет, Лайф решил вспомнить других юмористов, добившихся заметных постов в политике.

Владимир Зеленский, президент Украины Играл в КВН ещё со старшей школы, а позже основал команду "95-й квартал", которая выступала в Высшей лиге Фото © VK / Владимир Зеленский Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО Украины Состоял во многих командах КВН, а также исполнил первые в истории игр музыкальные пародии, позже ушёл в шоу-бизнес Фото © Facebook / Сергей Сивохо Юрий Костюк, замглавы офиса президента Украины Играл в команде КВН "Сборная КПИ", а затем работал сценаристом в проектах юмористической студии "Квартал-95" Фото © Facebook / Yuriy Kostyuk Сергей Шефир, первый помощник президента Украины Играл и писал сценарии для различных команд КВН, а после стал одним из основателей студии "Квартал-95" Фото © Instagram/shefir95 Герман Иванов, депутат Мурманской областной думы Является лидером команды КВН "Сборная г. Мурманска". Несмотря на политическую карьеру, участвовать в играх он не перестал Фото © VK / Герман Иванов Сангаджи Тарбаев, постоянный представитель главы Калмыкии при президенте России Является капитаном команды КВН "Сборная РУДН", в 2006 году стал чемпионом Высшей лиги Фото © Instagram/tarbaev_s Айк Марутян, мэр Еревана В университете играл за команду КВН "Армянский проект", затем стал писать сценарии и сниматься в комедийных кино и телесериалах Фото © Facebook / Hayk Marutyan Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан Был участником первого состава команды КВН "Четыре татарина", получив в 1999 году главный приз фестиваля в Юрмале Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС Чиновник так достал подчинённого, что тот уволился, отомстив ему на весь Twitter