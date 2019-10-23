Самые весёлые и находчивые: 8 политиков, которые пришли из КВН

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Фото © VK / Владимир Зеленский и Facebook / Сергей Сивохо

На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, КВН-звезду 90-х. И пока пользователи Сети никак не решат, одобряют они такой выбор или нет, Лайф решил вспомнить других юмористов, добившихся заметных постов в политике.

Владимир Зеленский, президент Украины

Играл в КВН ещё со старшей школы, а позже основал команду "95-й квартал", которая выступала в Высшей лиге

Фото © VK / Владимир Зеленский

Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО Украины

Состоял во многих командах КВН, а также исполнил первые в истории игр музыкальные пародии, позже ушёл в шоу-бизнес

Фото © Facebook / Сергей Сивохо

Юрий Костюк, замглавы офиса президента Украины

Играл в команде КВН "Сборная КПИ", а затем работал сценаристом в проектах юмористической студии "Квартал-95"

Фото © Facebook / Yuriy Kostyuk

Сергей Шефир, первый помощник президента Украины

Играл и писал сценарии для различных команд КВН, а после стал одним из основателей студии "Квартал-95"

Фото © Instagram/shefir95

Герман Иванов, депутат Мурманской областной думы

Является лидером команды КВН "Сборная г. Мурманска". Несмотря на политическую карьеру, участвовать в играх он не перестал

Фото © VK / Герман Иванов

Сангаджи Тарбаев, постоянный представитель главы Калмыкии при президенте России

Является капитаном команды КВН "Сборная РУДН", в 2006 году стал чемпионом Высшей лиги

Фото © Instagram/tarbaev_s

Айк Марутян, мэр Еревана

В университете играл за команду КВН "Армянский проект", затем стал писать сценарии и сниматься в комедийных кино и телесериалах

Фото © Facebook / Hayk Marutyan

Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан

Был участником первого состава команды КВН "Четыре татарина", получив в 1999 году главный приз фестиваля в Юрмале

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Чиновник так достал подчинённого, что тот уволился, отомстив ему на весь Twitter

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