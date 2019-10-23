Самые весёлые и находчивые: 8 политиков, которые пришли из КВН

Владимир Зеленский, президент Украины
Играл в КВН ещё со старшей школы, а позже основал команду "95-й квартал", которая выступала в Высшей лиге
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Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО Украины
Состоял во многих командах КВН, а также исполнил первые в истории игр музыкальные пародии, позже ушёл в шоу-бизнес
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Юрий Костюк, замглавы офиса президента Украины
Играл в команде КВН "Сборная КПИ", а затем работал сценаристом в проектах юмористической студии "Квартал-95"
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Сергей Шефир, первый помощник президента Украины
Играл и писал сценарии для различных команд КВН, а после стал одним из основателей студии "Квартал-95"
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Сангаджи Тарбаев, постоянный представитель главы Калмыкии при президенте России
Является капитаном команды КВН "Сборная РУДН", в 2006 году стал чемпионом Высшей лиги
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Айк Марутян, мэр Еревана
В университете играл за команду КВН "Армянский проект", затем стал писать сценарии и сниматься в комедийных кино и телесериалах
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Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан
Был участником первого состава команды КВН "Четыре татарина", получив в 1999 году главный приз фестиваля в Юрмале
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Чиновник так достал подчинённого, что тот уволился, отомстив ему на весь Twitter