Бриллиантовое подполье. Кто убил главную звезду сталинской эпохи

Убийство подруги Галины Брежневой, актрисы Зои Фёдоровой, так и не было раскрыто, несмотря на усилия милиции и КГБ

Одиннадцатого декабря 1981 года в своей квартире на Кутузовском проспекте была найдена убитой звезда советского кино и одна из самых популярных актрис сталинской эпохи — Зоя Фёдорова. В последние годы она была тесно связана с так называемым бриллиантовым подпольем, однако убийц пожилой женщины не удалось найти. Её смерть стала загадкой поздней брежневской эпохи.

Звезда

Зоя Фёдорова была одной из главных кинозвёзд сталинской эпохи, получив огромную популярность ещё в довоенное время после съёмок в фильме "Подруги". Затем последовало ещё несколько ролей. Актриса пользовалась популярностью как у зрителей, так и у критиков, а также руководства страны. Свидетельством тому являются две Сталинские премии, полученные в 1941 и 1942 годах.

Даже арест отца (старого большевика, некогда возглавлявшего паспортную службу Кремля) не помешал её блестящей карьере. К слову, отца через некоторое время отпустили — по всей видимости, благодаря вмешательству дочери.

Блестящая карьера Фёдоровой закончилась в один момент. В самом конце войны на одном из приёмов она познакомилась с эффектным американским офицером — заместителем военного атташе Джексоном Тейтом.

Между ними закрутился роман, который завершился тем, что в конце 1945 года Тейта отозвали на родину. Он долгое время не знал, что через несколько месяцев после отъезда у него родилась дочь.

Поскольку по новому закону, вышедшему в 1944 году, женщины, родившие ребёнка вне брака, были лишены значительной части льгот, Фёдорова вскоре "легализовала" дочь, выйдя замуж за старого знакомого — пианиста и композитора Александра Рязанова.

В конце 1946 года, с началом холодной войны и ухудшением отношений с США, её связью с Тейтом заинтересовались спецслужбы. В результате актриса была осуждена к 25 годам лишения свободы, из которых отсидела во Владимирском централе восемь с половиной лет.

После освобождения и реабилитации актриса сыграла ещё множество ролей. В частности, за два года до смерти отметилась в оскароносном фильме "Москва слезам не верит" в роли вахтёрши.

Убийство

Днём 11 декабря 1981 года Зоя Фёдорова была обнаружена убитой в своей квартире на Кутузовском проспекте. Тело нашёл племянник, зашедший к ней по её просьбе. В дверях он увидел записку от её подруги, которая приходила несколько ранее его, однако дверь ей никто не открыл.

Актриса была застрелена в тот момент, когда сидела за кухонным столом и кому-то звонила. В руке она всё ещё сжимала телефонную трубку. Убийца подкрался к ней со спины и в упор выстрелил в затылок. Выстрел был произведён из пистолета Sauer — очень редкого оружия в СССР.

Такими пистолетами вооружали немецких полицейских и некоторых офицеров в Третьем рейхе. На весь Советский Союз было всего несколько подобных пистолетов, находившихся на учёте, однако проверка его владельцев не дала никаких зацепок.

У племянника актрисы также оказалось алиби. До прихода к тётке он был на партийном заседании, где его видело множество свидетелей. Следов взлома квартиры не было. Либо Фёдорова знала своего убийцу, либо у него были подобраны ключи от её квартиры.

Учитывая тот факт, что актриса никогда не пускала людей к себе в квартиру, за исключением родственников и самых близких друзей, а также то, что она была в стареньком халате (ведь актриса, даже будучи женщиной в возрасте, не позволяла себе так одеваться при гостях), делает первую версию маловероятной. Скорее всего, убийца каким-то образом раздобыл дубликаты ключей от её квартиры и тихо вошёл, застав её врасплох.

В квартире было обнаружено около 60 пустых коробочек от драгоценностей. Однако так и осталось непонятным, были они пустыми к моменту прихода убийцы или же он унёс их содержимое.

Расследованием убийства Фёдоровой занимались одновременно МВД и КГБ. Однако ни одно из ведомств не смогло раскрыть это резонансное преступление. Зато возникло множество различных версий того, кто мог стоять за убийством знаменитой актрисы.

Бриллиантовая мафия

С ранних советских времён самым надёжным способом сохранить и приумножить деньги были не сберкассы, а инвестиции в ювелирные изделия. В отличие от предметов первой необходимости, цены на которые могли не расти годами, цены на ювелирные изделия регулярно повышались государством, причём в значительной степени.

После особо удачной скупки драгоценностей и украшений владелец коллекции мог вдвое приумножить своё состояние только за счёт одного повышения цен на ювелирные изделия.

Сначала украшения скупали знаменитые деятели культуры, имевшие неплохие гонорары. В брежневскую эпоху к ним присоединились и цеховики. Сложился чёрный рынок драгоценностей, в который были вовлечены как знаменитости, так и представители криминального мира.

Бриллиантовыми курьерами чаще всего являлись представители творческой богемы, совершавшие сделки под прикрытием гастролей. Они могли действовать не от себя, а от некоего высокопоставленного лица, выполняя только функции денежных или бриллиантовых курьеров за определённый процент.

Известно, что Фёдорова была вовлечена в скупку и перепродажу бриллиантов. К тому же незадолго до смерти она хлопотала о разрешении на выезд в Америку, чтобы воссоединиться со своей дочерью Викторией, которая с 1975 года проживала там. А скупка бриллиантов и их вывоз был одним из самых популярных способов сохранить свои сбережения при эмиграции, ведь валюту тогда купить было нельзя.

При этом всего один год, с ноября 1980 по декабрь 1981-го, прошла целая серия резонансных ограблений. Сначала обворовали квартиру писателя Алексея Толстого, у его вдовы было украдено большое количество украшений, затем последовала загадочная гибель Фёдоровой. Буквально через несколько дней — резонансное ограбление дрессировщицы Ирины Бугримовой, которая также лишилась роскошной коллекции.

В первом случае непосредственных налётчиков удалось найти. Во втором и третьем — нет. Однако через некоторое время после ограбления Бугримовой часть её коллекции была обнаружена у некоего гражданина, который пытался вывезти драгоценности за границу в своей одежде. Он заявил, что наводчиком преступной организации был Борис Буряце — богемный цыган и известный фаворит дочери генсека Галины Брежневой.

Прямых улик против него не нашлось, но Буряце посадили за спекуляцию. После этого поползли слухи, что к резонансным похищениям причастна сама Галина Брежнева. Будто бы дочь генсека, неравнодушная к бриллиантам, страшно завидовала украшениям, которые имелись в коллекциях других знаменитостей.

Однако её связь с делом Фёдоровой откровенно сомнительна. Тем более что их связывали весьма близкие и дружеские отношения. Это благодаря ходатайствам дочери генсека Фёдорова имела возможность навещать в США дочь-беглянку. Квартиру на престижном Кутузовском проспекте она также получила благодаря Галине.

Месть

Согласно другой версии, Зоя Фёдорова стала жертвой мести со стороны некоего высокопоставленного чиновника, которого она будто бы пыталась шантажировать. После того как дочь Фёдоровой стала невозвращенкой и осталась в США, матери, благодаря заступничеству Брежневой, несколько раз позволили навестить дочь в США. Хотя подобная практика в то время была крайне редкой.

Однако после того, как Виктория Фёдорова опубликовала в США мемуары, которые в СССР расценили как антисоветский выпад, Зоя Фёдорова стала невыездной. Её перестали выпускать из страны. Пожилая актриса, желавшая воссоединиться с дочерью, стала готовиться к эмиграции, рассылая ходатайства во все уполномоченные ведомства.

Возможно, она пыталась воспользоваться своими личными связями, в том числе и по бриллиантовым делам. Не исключено, что она хорошо знала всех подпольных коллекционеров, среди которых были и ответственные чиновники и их супруги. Именно через этих людей она попыталась добиться разрешения на выезд, но не преуспела. И тогда пригрозила раскрыть компромат на них, если ей не помогут.

В итоге актриса пала жертвой заказного убийства, причём исполнителем стал настоящий профессионал. Он сумел проникнуть в квартиру незамеченным, застрелить актрису без шума, инсценировать ограбление, чтобы пустить следствие по ложному следу, и покинуть место преступления незамеченным, не оставив никаких улик.

Другие версии

Известно и ещё несколько версий разной степени сомнительности. В годы перестройки пользовалась популярностью версия о причастности к гибели актрисы министра внутренних дел Николая Щёлокова. Якобы его супруга, сама страстная коллекционерша, жутко завидовала одному из украшений, имевшихся у Фёдоровой.

Правда, версия эта откровенно сомнительна, поскольку непонятно, что могло помешать Щёлокову привлечь Фёдорову за сомнительные операции с драгоценностями, а нужную вещь просто конфисковать и тайно забрать себе.

В те же времена была популярна и версия о причастности КГБ. Якобы актриса ещё с 30-х годов была завербована спецслужбами, а попытка её эмиграции напугала КГБ. Но и эта версия откровенно маловразумительна.

Даже если Фёдорова и имела связи со спецслужбами, она была максимум обычным осведомителем по богемной линии. Даже если бы она смогла выехать в Америку и написать об этом мемуары, ничего ужасного для КГБ в этом не было. Тем более что Андропов мог в любой момент дать указание привлечь её за дела с бриллиантами и тем самым заставить замолчать.

Также выдвигалась версия, что актриса пала от руки кого-то из своих знакомых по бриллиантовому бизнесу. Однако известно, что Фёдорова соблюдала крайнюю осторожность: "бизнес-партнёров" и курьеров она никогда не пускала в свою квартиру, все сделки проворачивались на улице.

Что касается родственников, то они были проверены в первую очередь, у всех оказалось алиби. К тому же для того, чтобы пойти на это преступление, надо было иметь тесные связи с бриллиантовым кругом.

В конечном счёте гибель звезды советского кино так и осталась загадкой, разгадать которую не хватило сил ни у МВД, ни у КГБ.