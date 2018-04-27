Кейт Миддлтон показали, как выглядят нормальные женщины после родов

Не успела Кейт Миддлтон родить третьего ребёнка, как через несколько часов она уже появилась на публике в прекрасном одеянии. Это, конечно, понравилось папарацци, которые уже приготовились караулить королевскую чету круглосуточно. Однако мамочки со всего мира пришли в недоумение, и их можно понять. Во-первых, Кейт лишила себя и ребёнка волшебных первых часов, когда приходит осознание произошедшего, а во-вторых, её прекрасный внешний вид стал пощёчиной остальным мамам, которые точно знают, как должна выглядеть женщина сразу после родов. В общем, герцогине прилетело, и мы собрали эти "оплеухи" в одну подборку.

Герцогиня Кембриджская подарила Британии третьего наследника престола. Вот так она выглядела через несколько часов после родов

Женщины были потрясены внешним видом Кейт Миддлтон и даже назвали её настоящей Чудо-женщиной

Они до конца не верили, что после родов можно так быстро прийти в себя, поэтому решили показать себя после тяжёлого процесса

Ожидание — реальность yvejones

Я выгляжу так же прекрасно, как Кейт после родов cmouse1980

Когда Кейт решила своровать твой стиль и выглядеть так же безупречно после родов rebekahbabbage

У меня сложнейшие роды, которые длились больше суток. Ну, и где же мои стилист, дизайнер и визажист? HANNAHSTORM6

Вот как прекрасно я выгляжу после рождения малыша. Хочу сказать спасибо персоналу больницы, который помогал мне рожать и привёл меня в порядок WhiskyFrames

Я и герцогиня после рождения: почти нет отличий JadeBarnes23

Некоторые даже заявили, что мечтали бы выглядеть так же превосходно хотя бы спустя несколько лет после рождения ребёнка

Но как бы ни выглядела Кейт, мы поздравляем её с рождением третьего ребёнка и желаем им крепкого здоровья и сил!