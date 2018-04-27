Кейт Миддлтон показали, как выглядят нормальные женщины после родов

Герцогиня Кембриджская подарила Британии третьего наследника престола. Вот так она выглядела через несколько часов после родов
Женщины были потрясены внешним видом Кейт Миддлтон и даже назвали её настоящей Чудо-женщиной
Они до конца не верили, что после родов можно так быстро прийти в себя, поэтому решили показать себя после тяжёлого процесса
Ожидание — реальность
Я выгляжу так же прекрасно, как Кейт после родов
Когда Кейт решила своровать твой стиль и выглядеть так же безупречно после родов
У меня сложнейшие роды, которые длились больше суток. Ну, и где же мои стилист, дизайнер и визажист?
HANNAHSTORM6
Вот как прекрасно я выгляжу после рождения малыша. Хочу сказать спасибо персоналу больницы, который помогал мне рожать и привёл меня в порядок
Я и герцогиня после рождения: почти нет отличий
Некоторые даже заявили, что мечтали бы выглядеть так же превосходно хотя бы спустя несколько лет после рождения ребёнка
Но как бы ни выглядела Кейт, мы поздравляем её с рождением третьего ребёнка и желаем им крепкого здоровья и сил!
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