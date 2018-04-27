Кейт Миддлтон показали, как выглядят нормальные женщины после родов

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Кейт Миддлтон показали, как выглядят нормальные женщины после родов

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Не успела Кейт Миддлтон родить третьего ребёнка, как через несколько часов она уже появилась на публике в прекрасном одеянии. Это, конечно, понравилось папарацци, которые уже приготовились караулить королевскую чету круглосуточно. Однако мамочки со всего мира пришли в недоумение, и их можно понять. Во-первых, Кейт лишила себя и ребёнка волшебных первых часов, когда приходит осознание произошедшего, а во-вторых, её прекрасный внешний вид стал пощёчиной остальным мамам, которые точно знают, как должна выглядеть женщина сразу после родов. В общем, герцогине прилетело, и мы собрали эти "оплеухи" в одну подборку.

Герцогиня Кембриджская подарила Британии третьего наследника престола. Вот так она выглядела через несколько часов после родов

<p>Фото: Boredpanda</p>

Женщины были потрясены внешним видом Кейт Миддлтон и даже назвали её настоящей Чудо-женщиной

<p>Фото: Boredpanda</p>

Они до конца не верили, что после родов можно так быстро прийти в себя, поэтому решили показать себя после тяжёлого процесса

<p>Фото: Boredpanda</p>

Ожидание — реальность

<p>Фото: <a href="https://www.instagram.com/p/Bh9K2CyHJZa/?taken-by=yvejones" target="_blank">yvejones</a></p>

Я выгляжу так же прекрасно, как Кейт после родов

<p>Фото: <a href="https://twitter.com/cmouse1980/status/988831280618983424" target="_blank">cmouse1980</a></p>

Когда Кейт решила своровать твой стиль и выглядеть так же безупречно после родов

<p>Фото: <a href="https://twitter.com/rebekahbabbage/status/989239993112694786" target="_blank">rebekahbabbage</a></p>

У меня сложнейшие роды, которые длились больше суток. Ну, и где же мои стилист, дизайнер и визажист?

HANNAHSTORM6

<p>Фото: HANNAHSTORM6</p>

Вот как прекрасно я выгляжу после рождения малыша. Хочу сказать спасибо персоналу больницы, который помогал мне рожать и привёл меня в порядок

<p>Фото: <a href="https://twitter.com/WhiskyFrames/status/989260200271114250" target="_blank">WhiskyFrames</a></p>

Я и герцогиня после рождения: почти нет отличий

<p>Фото: <a href="https://twitter.com/JadeBarnes23/status/988842654145400834" target="_blank">JadeBarnes23</a></p>

Некоторые даже заявили, что мечтали бы выглядеть так же превосходно хотя бы спустя несколько лет после рождения ребёнка

<p>Фото: boredpanda</p>

Но как бы ни выглядела Кейт, мы поздравляем её с рождением третьего ребёнка и желаем им крепкого здоровья и сил!

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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