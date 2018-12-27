Перевязанная лентой Келли Брук подарила фанатам свой самый главный подарок

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Перевязанная лентой Келли Брук подарила фанатам свой самый главный подарок

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Фото: instagram/iamkb

Таким способом 39-летняя британская фотомодель решила поздравить миллион своих подписчиков в "Инстаграме".

Брук прониклась праздничным настроением и решила поднять его своим фанатам. Модель нарядилась в красные колпачок и мантию, под которыми было белье в тон. Точнее, верх комплекта заменяла широкая лента, намекавшая на то, что является здесь главным подарком.

Келли показала зажигательный откровенный танец и под конец развеселилась настолько, что сняла праздничную ленту и оказалась топлес. Стриптиз британка сопровождала очаровательной белозубой улыбкой.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamkb/" target="_blank"><strong>iamkb</strong></a></p>

Фанатам такое поздравление явно пришлось по вкусу. Ролик за день собрал около 85 тыс. просмотров и более 200 восторженных комментариев, где подарок Келли оценили по достоинству.

Лучший рождественский подарок!

waynewhite606

Люблю тебя, Келли!

vicentisr13

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamkb/" target="_blank"><strong>iamkb</strong></a></p>

Весёлая рождественская красотка

tejnandra

Я не знала, что разворачивать что-то красивое может быть так весело! Хорошего праздника

wood1005

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