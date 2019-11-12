Келли Брук раскрыла, чем закончился позор, когда папарацци сказали втянуть живот

39-летняя британская актриса и модель рассказала, как ей досталось за её пышные формы, которые она приобрела, наслаждаясь семейным счастьем.

Раньше красавица модель могла похвастаться тонкой талией и стройными ногами. Но за этим стоял постоянный стресс, в котором находилась Брук. Однако потом Келли исчезла из поля зрения. Девушка наконец обрела счастье со своим возлюбленным Джереми Паризи, поселившись в сельской местности и наслаждаясь тихой и спокойной жизнью. Она ходила в пабы, ела вкусную, но вредную пищу.

А потом снова появилась на красной дорожке и повергла в шок папарацци. За это время модель успела изрядно отъесться. И удивлённые фотографы опозорили её при всех, попросив втянуть живот. Инцидент очень расстроил Келли, однако это только мотивировало её вплотную заняться собой, пишет The Sun.

Они знали, что я тощая, и вдруг я появилась с большой грудью, большими бёдрами, большими руками. Просто намного больше, чем была. Так что, думаю, это и правда было шоком для них Келли Брук

В итоге модель изменила образ жизни, стала правильно питаться и сбросила целых 12 кг. Однако до прежних форм ей всё ещё далеко. Но, по словам Келли, она к ним совсем не стремится. Брук заявила, что наконец довольна своей новой аппетитной фигурой и устала быть "тощей и несчастной". Теперь она придерживается идей бодипозитива и любит себя такой, какая есть.

Сейчас я чувствую себя лучше в одежде. Я чувствую себя лучше в нижнем белье. Я чувствую себя лучше на пляже. Я не вижу причин, чтобы ретушировать свои фотографии для "Инстаграма", как это делала раньше Келли Брук

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