"Зимняя вишня". Год скорби

"Зимняя вишня". Год скорби

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25 марта 2018 года в торговом центре на проспекте Ленина в Кемерове произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Год спустя Лайф вернулся в этот город, чтобы поговорить с теми, чья жизнь разделилась на до и после. Это родители и учителя, одноклассники и соседи, те, кто спасал и кто так и не мог спасти жертв этого пожара.

Герои нашего репортажа признаются, что этот день до сих пор у них перед глазами. Никто не мог поверить, что поход в развлекательный центр может обернуться трагедией, жертв которой будет оплакивать вся страна.

Автор:
КБ
Кристина Бабаева
Соавторы:
Евгений  Панков
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