Кендалл Дженнер показала идеальный наряд для уборки, а точнее — его отсутствие

23-летняя знаменитость полностью разделась для фотосессии с известным фешен-фотографом Мертом Аласом, пишет Metro.

Мерт выложил снимки Кендалл в "Инстаграме" и пояснил, что темой фотосессии для Vogue Italia стал старый итальянский кинематограф. Пользователи не смогли припомнить, чтобы в этих фильмах актрисы были настолько откровенны со зрителями, но никто не стал жаловаться, и это неудивительно.

Что и говорить, даже в резиновых перчатках, прозрачных гольфах и на высоких каблуках Кендалл выглядит как королева моды. Благодаря стараниям фотографа, снимок не выглядит пошло или вульгарно. Несмотря на обнаженный вид Кендалл, фото больше напоминает кадр из старого фильма с чувственной и прекрасной актрисой.

Внешность Дженнер идеально подходит для тематического итальянского фотосета, а тщательно подобранный образ только дополняет картину. При взгляде на эти фото нельзя не вспомнить Софи Лорен или Монику Беллуччи. Вот что бывает, когда встречаются два мастера своего дела.

Кендалл написала в своем инстаграме, что ей понравилось работать с Мертом и с Vogue Italia, как будто её мечты стали реальностью. Она с нетерпением ждёт следующих работ с известным фешен-фотографом.