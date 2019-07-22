Кендалл Дженнер порадовала скучающих фанатов и сняла всю одежду перед фотографом

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Фото © Instagram/kendalljenner

23-летняя модель из клана Кардашьян порадовала подписчиков в "Инстаграме" очередным проектом со знаменитым фешен-фотографом Мертом Аласом. Правда, внимание фанатов было сконцентрировано не совсем на именитом сотрудничестве.

Несмотря на приверженность к семейству Кардашьян, Кендалл Дженнер не так часто балует поклонников откровенными снимками. Поэтому каждое такое событие воспринимается как большой праздник. В этот раз девушка приняла участие в проекте фотографа Мерта Аласа.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kendalljenner/" target="_blank"><strong>kendalljenner</strong></a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mertalas/" target="_blank"><strong>mertalas</strong></a></p>

По задумке мастера все снимки в фотосессии должны быть чёрно-белыми, а модели на них — обнажёнными. Интимные места обычно прикрыты, но и этого хватает, чтобы придать фото чувственности и стиля. Можно сказать, что все старания фотографа окупились, по крайней мере, если судить по комментариям под фото.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kendalljenner/" target="_blank"><strong>kendalljenner</strong></a></p>

Как всегда пять из пяти!

Пользователь "Инстаграма"

Нет нужды так изощряться, мы и так знаем, что ты самая прекрасная на свете😍

Пользователь "Инстаграма"

Твоё тело — просто произведение искусства

Пользователь "Инстаграма"

Кендалл Дженнер показала идеальный наряд для уборки, а точнее — его отсутствие

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