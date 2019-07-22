Кендалл Дженнер порадовала скучающих фанатов и сняла всю одежду перед фотографом

23-летняя модель из клана Кардашьян порадовала подписчиков в "Инстаграме" очередным проектом со знаменитым фешен-фотографом Мертом Аласом. Правда, внимание фанатов было сконцентрировано не совсем на именитом сотрудничестве.

Несмотря на приверженность к семейству Кардашьян, Кендалл Дженнер не так часто балует поклонников откровенными снимками. Поэтому каждое такое событие воспринимается как большой праздник. В этот раз девушка приняла участие в проекте фотографа Мерта Аласа.

По задумке мастера все снимки в фотосессии должны быть чёрно-белыми, а модели на них — обнажёнными. Интимные места обычно прикрыты, но и этого хватает, чтобы придать фото чувственности и стиля. Можно сказать, что все старания фотографа окупились, по крайней мере, если судить по комментариям под фото.

Как всегда пять из пяти! Пользователь "Инстаграма"

Нет нужды так изощряться, мы и так знаем, что ты самая прекрасная на свете😍 Пользователь "Инстаграма"

Твоё тело — просто произведение искусства Пользователь "Инстаграма"

Кендалл Дженнер показала идеальный наряд для уборки, а точнее — его отсутствие