Богатый токарь и знатный ловелас. Как убийца Кеннеди гостил в СССР

Известный всему миру убийца президента Кеннеди спал с агентами КГБ, а после своей смерти забрал с собой ещё 50 человек.

20 сентября 1959 года Ли Харви Освальд отправился в СССР. За девять дней до этого его уволили из морской пехоты за нарушение дисциплины и драки.

Командованию и сослуживцам надоели его прокоммунистические речи и неумение держать себя в руках — любой спор с ним легко перерастал в выяснение отношений. Расставшись с пехотой, Ли почувствовал себя свободным и отправился в Страну Советов, которую считал землёй обетованной.

Прибыв в СССР транзитом через Европу, он обратился с просьбой дать ему советское гражданство. Будущий убийца открещивался от американского происхождения, называл капитализм упадническим, а также осуждал внешнюю политику США. Но его пыл скорее вызвал подозрение, а не расположил к нему советских служащих.

Перерезал себе вены После того как его ходатайство отклонили, он попытался покончить с собой, за что его отправили в психиатрическую клинику Фото © CORBIS / Corbis via Getty Images

На тот момент Ли Харви Освальд стал героем американских таблоидов, его попадание в клинику в Советском Союзе стало на его родине самой обсуждаемой новостью. Вскоре он был выпущен из лечебницы и сразу же отправился в американское посольство с просьбой лишить его американского гражданства. В январе 1960 года он получил вид на жительство в СССР, его записали в категорию "для лиц без гражданства".

Освальд планировал жить в Москве и учиться в МГУ, но его отправили в Минск на радиозавод в качестве токаря.

Ли Харви Освальд, он же Алик или Лёша Судя по воспоминаниям коллег, американец ничем не выделялся, разве что акцентом. Его стали звать Аликом или Лёшей Фото © Shel Hershorn / Getty Images

Получал как директор завода Ли Харви Освальд писал в дневнике, что ему платили 700 рублей в месяц плюс столько же — в качестве помощи от Красного Креста Фото © CORBIS / Corbis via Getty Images

Это соответствовало директорскому окладу. За квартиру он платил 60 рублей в месяц, еда в СССР стоила дёшево. Таким образом, у Освальда оставалось много денег на разгульную жизнь.

Спал с агентами КГБ Американец пользовался популярностью у девушек и в первый же год закрутил несколько интрижек. Его пассии сотрудничали с органами Фото © CORBIS / Corbis via Getty Images

Ли Харви Освальд знал, что находится под колпаком, но не переживал по этому поводу, поскольку считал себя добропорядочным коммунистом. У сотрудников КГБ было своё мнение на этот счёт: его считали психопатом и подозрительным типом, за которым нужен глаз да глаз.

Женился на русской На втором году жизни в СССР, подустав от мимолётных романов, американец женился на Марине Прусаковой. У них родились две дочки Фото © CORBIS / Corbis via Getty Images

Скучал по боулингу и ночным клубам В начале 1961 года Ли опостылела советская жизнь. Профсоюзные танцы наскучили. Он писал в дневнике: "Скучаю по боулингу и клубам" Фото © AP Photo

Он предлагает жене уехать в Америку, что вызвало протест с её стороны. Но вскоре ему удалось уговорить её, и в мае 1962 года они покинули Минск, уехав в Даллас. Там Ли познакомился с русскими эмигрантами — во многом для того, чтобы скрасить жизнь Марины на чужбине. До событий, благодаря которым Ли Харви Освальд "прославится", оставалось менее полутора лет.

В Америке он сменил несколько малооплачиваемых работ. Из автомастерской, где работал, его уволили за чтение журналов об оружии в рабочее время. В 1963 году он, используя псевдоним Алек Джеймс Хиделл, купил винтовку Carcano и револьвер Smith & Wesson. 22 ноября 1963 года он пустит в ход оружие и убьёт Джона Кеннеди.

Ли Харви Освальда поймали в тот же день, когда он совершил убийство. Через два дня, когда его будут вести под конвоем, его застрелит Джек Руби, владелец ночного клуба.

Умер в той же больнице, что и Кеннеди По иронии судьбы последние часы жизни убийца президента провёл в той же клинике, что и его жертва Фото © Three Lions / Getty Images

Пятьдесят трупов Убийство Кеннеди положило начало череде загадочных смертей людей, причастных к этому делу. Всего насчитывается 50 жертв Фото © AP Photo

Патологоанатом, проводивший вскрытие Кеннеди, застрелился. Погибли в автокатастрофе таксист, подвозивший Освальда в роковой день, и один из свидетелей убийства президента. Полицейский и журналист, занимавшиеся делом Кеннеди, были застрелены, убийц так и не нашли. Джек Руби, прикончивший Ли Харви Освальда, менее чем через год скончается от рака. Через пять лет после смерти Кеннеди будет убит его брат Роберт, обещавший расследовать это политическое преступление.

Гроб за 87 тысяч долларов В 2010 году гроб Освальда был продан на аукционе за эту сумму. Это стало возможным, поскольку прах был эксгумирован в 1981 г. Фото © AP Photo

У Ли Харви Освальда появились поклонники, посмертно он обрёл признание, которого ему так не хватало при жизни. До сих пор ничего не ясно, какие мотивы двигали убийцей-одиночкой. Есть версия, что он сыграл роль пешки в большой политической игре и был вскоре устранён, потому что слишком много знал. В любом случае эту тайну он унёс с собой.