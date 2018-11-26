Керченский кризис. Что случилось в Чёрном море?

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Керченский кризис. Что случилось в Чёрном море?

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

В воскресенье произошло обострение в отношениях России и Украины. После провокации украинских военных в российских территориальных водах всё закончилось задержанием их судов. Стороны придерживаются разных взглядов на произошедшее.

В 7:00 воскресенья, 25 ноября, три украинских корабля прошли российскую границу

Два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" вошли в нашу акваторию в районе Коктебеля.

Фото: © РИА Новости

Это нарушение Конвенции ООН по морскому праву сразу по двум статьям: 21-й и 19-й

Украинские корабли должны были запросить разрешение пограничников. По данным ФСБ, запроса не было, их нет в графике прохода

Фото: © РИА Новости

Пограничники выслали на перехват 4 корабля. Украинское судно брали на таран.

Катера продолжали движение, не реагируя на приказы. Корабли штурмовал спецназ. Остановили их у Керчи и отбуксировали в порт

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

В 11:30 из Бердянска Украина выслала навстречу российским кораблям два катера.

Могло дойти до конфликта. Однако украинские суда не стали входить в территориальные воды России.

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Украина по традиции обвинила в произошедшем Россию, назвав всё актом агрессии.

По версии Киева, конфликт случился в нейтральных водах. И моряки предупреждали о переходе. Правда, нет уточнения, кого именно

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Российские эксперты называют произошедшее провокацией, выгодной Порошенко.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения военного положения на Украине. Это усилит позиции непопулярного президента

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Украина и Россия заняли противоположные позиции в конфликте, обвиняя друг друга

Никаких юридических доказательств, что Украина подавала запрос на пересечение российских территориальных вод, нет. Это нарушение.

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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