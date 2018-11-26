Керченский кризис. Что случилось в Чёрном море?

В 7:00 воскресенья, 25 ноября, три украинских корабля прошли российскую границу
Два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" вошли в нашу акваторию в районе Коктебеля.
Фото: © РИА Новости
Это нарушение Конвенции ООН по морскому праву сразу по двум статьям: 21-й и 19-й
Украинские корабли должны были запросить разрешение пограничников. По данным ФСБ, запроса не было, их нет в графике прохода
Фото: © РИА Новости
Пограничники выслали на перехват 4 корабля. Украинское судно брали на таран.
Катера продолжали движение, не реагируя на приказы. Корабли штурмовал спецназ. Остановили их у Керчи и отбуксировали в порт
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
В 11:30 из Бердянска Украина выслала навстречу российским кораблям два катера.
Могло дойти до конфликта. Однако украинские суда не стали входить в территориальные воды России.
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Украина по традиции обвинила в произошедшем Россию, назвав всё актом агрессии.
По версии Киева, конфликт случился в нейтральных водах. И моряки предупреждали о переходе. Правда, нет уточнения, кого именно
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Российские эксперты называют произошедшее провокацией, выгодной Порошенко.
Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения военного положения на Украине. Это усилит позиции непопулярного президента
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Украина и Россия заняли противоположные позиции в конфликте, обвиняя друг друга
Никаких юридических доказательств, что Украина подавала запрос на пересечение российских территориальных вод, нет. Это нарушение.
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
- Популярные
- По времени