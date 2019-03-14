Кети Топурия претендует на лавры русской Ратаковски, выложив фото ничем не хуже

В экс-подружке рэпера Гуфа, похоже, проснулась любовь к голым фото, которыми она поспешила поделиться с подписчиками.

Если оранжевый — новый чёрный, то Кети Топурия, кажется, хочет стать новой Ратаковски. 32-летняя солистка "А'Студио" привела себя в форму и давно уже хвастается снимками в бикини. Но теперь будто решила "потягаться" с американской моделью и выложила два фото топлес подряд.

У девушек действительно схожий типаж. При этом Кети решила порадовать свои 2,2 млн фанатов естественной красотой и не стала наносить макияж. Что Эмили тоже нередко практикует.

То, что фигура Топурии и правда всё ближе к модельной, отметили и её поклонники. А очень сильно восхитились её натуральной красотой и предположили, что её бывший бойфренд Гуф (Алексей Долматов), с которым они расстались после скандала из-за любовницы, теперь кусает локти.

Безумно красивое тело... miros.ramazzotti

Постройнела, Кети vadim_elik