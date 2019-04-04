Кети Топурии под окном оставили трогательное послание, и все думают, что это Гуф

32-летняя певица выложила в сториз "Инстаграма" видео, на котором поделилась с подписчиками милым событием, пишет Cosmopolitan.

Под окнами Кети какой-то пылкий поклонник признался ей в любви, заключив её инициалы в сердечко. Девушка очень растрогалась и подписала сториз: "Что это такое? Сейчас расплачусь". Но поклонники творчества группы "А’Студио" сразу же решили, что этот трогательный жест принадлежит Гуфу, который не оставляет попыток вернуть Кети.

Тем более 39-летний рэпер накануне выпустил грустный трек "Пусто", посвящённый расставанию с певицей. В нём он считает себя кругом виноватым, просит прощения у Кети и надеется, что они хотя бы смогут остаться друзьями.

Но, по словам Кети, Алексей зря винит себя в их разрыве. Многие подозревали, что парочка рассталась из-за измен Гуфа, однако в недавнем интервью Кети призналась, что всё совсем не так. Хоть девушка и очень любила рэпера, но им пришлось расстаться из-за разного образа жизни.

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