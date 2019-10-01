Топурия заинтриговала фото с поцелуем, но имя её нового бойфренда уже раскрыто

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Фото © Instagram/keti_one_official

Если вы слышали оглушительный звон — то это разбились сотни сердечек фанатов, которые до последнего верили, что Кети и Гуф снова будут вместе.

Популярная и любимая многими певица выложила в "Инстаграме" трогательное чёрно-белое фото, где её целует в нос неизвестный парень. Снимок девушка подписала так: "Я тебя люблю". И после возгласов фанатов закрыла комментарии. Многие поклонники разволновались, что черты лица мужчины не походят на Гуфа, а другие отметили его схожесть с Кличко и Агутиным.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/keti_one_official/" target="_blank"><strong>keti_one_official</strong></a></p>

После такого заявления различные СМИ сразу выяснили, что 35-летнего незнакомца зовут Лев Деньгов (в прошлом — Павел Гузбанд), он бизнесмен и дипломат, который занимался освобождением российских и белорусских граждан во время ливийской войны. За свою жизнь Лев успел побыть участником белорусского бой-бенда "Арбат" и дважды мужем.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nastyaryboltover/" target="_blank"><strong>nastyaryboltover</strong></a></p>

От первого брака у него остался сын Леонид, а от второго — горечь от потери годовалой дочки и отвратительные отношения с бывшей женой Ириной Рак. По поводу новых отношений у Льва ничего выяснить не удалось, зато на эту тему порталу Peopletalk высказалась сама 33-летняя солистка группы "А’Студио".

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/keti_one_official/" target="_blank"><strong>keti_one_official</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.discogs.com/artist/1893793-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82/tracks" target="_blank"><strong>discogs.com</strong></a></p>

Ну, какие комментарии. Я подтвердила, да, информацию. У меня всё хорошо, я влюблена и верю очень в эти отношения

Кети Топурия

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