Топурия заинтриговала фото с поцелуем, но имя её нового бойфренда уже раскрыто

Если вы слышали оглушительный звон — то это разбились сотни сердечек фанатов, которые до последнего верили, что Кети и Гуф снова будут вместе.

Популярная и любимая многими певица выложила в "Инстаграме" трогательное чёрно-белое фото, где её целует в нос неизвестный парень. Снимок девушка подписала так: "Я тебя люблю". И после возгласов фанатов закрыла комментарии. Многие поклонники разволновались, что черты лица мужчины не походят на Гуфа, а другие отметили его схожесть с Кличко и Агутиным.

После такого заявления различные СМИ сразу выяснили, что 35-летнего незнакомца зовут Лев Деньгов (в прошлом — Павел Гузбанд), он бизнесмен и дипломат, который занимался освобождением российских и белорусских граждан во время ливийской войны. За свою жизнь Лев успел побыть участником белорусского бой-бенда "Арбат" и дважды мужем.

От первого брака у него остался сын Леонид, а от второго — горечь от потери годовалой дочки и отвратительные отношения с бывшей женой Ириной Рак. По поводу новых отношений у Льва ничего выяснить не удалось, зато на эту тему порталу Peopletalk высказалась сама 33-летняя солистка группы "А’Студио".

Ну, какие комментарии. Я подтвердила, да, информацию. У меня всё хорошо, я влюблена и верю очень в эти отношения Кети Топурия

"Очень любил". Гуф попытался растрогать Топурию, нежно поздравив с днём рождения