Кети Топурия впервые рассказала, как новый бойфренд завоевал её сердце

Поклонники до последнего надеялись, что Топурия и Гуф всё ещё будут вместе. Но недавно появилась информация, что у Кети новый парень, а теперь она сама попыталась расставить все точки над i.

Кети дала интервью на ютуб-канале Peopletalk TV, где в том числе рассказала о новом избраннике и окончательном разрыве с Гуфом. Ранее 33-летняя артистка заинтриговала своих поклонников снимком в "Инстаграме", на котором её целовал неизвестный, и у многих возникли вопросы.

Быстро выяснилось, что это 35-летний дипломат и бизнесмен Лев Деньгов (настоящее имя — Павел Гузбанд). А теперь Топурия рассказала, что они познакомились на его дне рождения в Минске, куда он пригласил с выступлением A'Studio. По словам артистки, это была любовь с первого взгляда. Они без перерыва болтали по телефону, а потом парень приехал к ней в Москву. И сейчас девушка называет его настоящим мужчиной, которого любит и за внешность, и за душу.

Мы просто неделю разговаривали по телефону по 24 часа. Мне кажется, я не спала и он не спал. <...> Мы встретились, и у нас с первой встречи всё пошло-поехало. Это была, наверное, любовь с первого взгляда. Да, такое реально бывает Кети Топурия

Также Кети не смогла обойти стороной и тему с Гуфом. Девушка прокомментировала его слова о том, что летом они пытались снова сойтись. Топурия отметила, что её чувства угасли, о чём она и заявила рэперу. Несмотря на расставание и скандальную историю с изменой, певица по-прежнему желает музыканту счастья.

Человек нестабилен, и всё-таки, как бы мы ни пытались, я не смогла в себе восстановить эти чувства. Все его поступки на мои чувства подействовали. Это единственная причина. Когда я поняла, что не могу, я искренне подошла и сказала об этом человеку Кети Топурия

Топурия заинтриговала фото с поцелуем, но имя её нового бойфренда уже раскрыто