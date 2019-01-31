Не весь кефир полезен. Как выбрать правильный?

Состав по этикетке
Состав кефира очень прост — только пастеризованное молоко и закваска живых бактерий. Ни растительных жиров, ни эмульгаторов
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Срок годности
Если кефир хранится месяц и больше — это не ваш выбор. Нормальный срок хранения — 10−14 дн. А в стеклянных бутылках — лишь 36 ч.
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Вкус кефира
У свежего кефира мягкий молочный вкус. Ни горечи, ни сладости. Недельный кефир становится кислым, и возрастает содержание спирта
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Действие на организм
Если кефиру от 1 до 3 трёх дней — он оказывается слабительное действие. Если больше — то кефир "крепит"
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Место производства
Главный совет: чем ближе завод находится к вашему месту жительства, тем лучше
Фото © РИА Новости/Виталий Тимкив
Цвет и запах кефира
Цвет кефира — белый, без посторонних оттенков. Для жирных кефиров допускается чуть желтоватый оттенок. Запах не должен быть резким
Фото © РИА Новости/Виталий Тимкив
Самая полезная жирность кефира
Считается, что самый полезный уровень жирности — это 2,5–3,2%. А вот обезжиренный кефир вовсе не значит диетический
Фото © РИА Новости/Антон Уницын
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