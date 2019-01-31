Не весь кефир полезен. Как выбрать правильный?

Читайте также

Не весь кефир полезен. Как выбрать правильный?

798

Фото © Shutterstock Inc

Кефир и другие кисломолочные продукты очень популярны у россиян. И на прилавках магазинов кефир представлен сотнями наименований. Только многие из них — вредный для здоровья суррогат. В "Роскачестве" дали короткие и конкретные советы, как найти полезный кефир в супермаркете.

Состав по этикетке

Состав кефира очень прост — только пастеризованное молоко и закваска живых бактерий. Ни растительных жиров, ни эмульгаторов

Фото © Shutterstock Inc

Срок годности

Если кефир хранится месяц и больше — это не ваш выбор. Нормальный срок хранения — 10−14 дн. А в стеклянных бутылках — лишь 36 ч.

Фото © Shutterstock Inc

Вкус кефира

У свежего кефира мягкий молочный вкус. Ни горечи, ни сладости. Недельный кефир становится кислым, и возрастает содержание спирта

Фото © Shutterstock Inc

Действие на организм

Если кефиру от 1 до 3 трёх дней — он оказывается слабительное действие. Если больше — то кефир "крепит"

Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Место производства

Главный совет: чем ближе завод находится к вашему месту жительства, тем лучше

Фото © РИА Новости/Виталий Тимкив

Цвет и запах кефира

Цвет кефира — белый, без посторонних оттенков. Для жирных кефиров допускается чуть желтоватый оттенок. Запах не должен быть резким

Фото © РИА Новости/Виталий Тимкив

Самая полезная жирность кефира

Считается, что самый полезный уровень жирности — это 2,5–3,2%. А вот обезжиренный кефир вовсе не значит диетический

Фото © РИА Новости/Антон Уницын

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×