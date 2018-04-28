Ай ноу зэт фил, бро. Киану Ривз снова эпично приуныл на съёмках нового фильма

Папарацци подкараулили 53-летнего актёра в странной одежде и со скорбным выражением лица во время съёмок третьей части "Джона Уика", где артист играет главную роль.

Киану не меняет своего отношения к жизни. Мировая звезда по-прежнему может погрустить как обычный смертный, скромно сидя в уголке. Простота и непосредственность делают его любимцем миллионов людей по всему свету.

Артист стал героем Интернета после публикации фото в 2010 году, где он, небритый, ест сэндвич на скамейке в одиночестве. Рядом лежат пакеты, мимо куда-то идёт голубь. А Киану устремил взгляд вниз и всем видом выражает, что осознал тщетность бытия.

Затем Киану и вовсе привёл фанатов, пользователей Интернета и сетевых троллей в исступление. Парень отметил свой день рождения на улице, а вместо праздничного стола у него были кофе и сиротливый кекс с одной свечкой.

На этот раз приунывшего актёра засняли вместе с командой каскадёров у бруклинской студии в четверг, 26 апреля. Артист выбрался подышать воздухом в перерыве между съёмками третьей части "Джона Уика", в которой его персонаж пускается в бега.

Киану — со взлохмаченными длинными волосами, седой бородой и босыми ногами — присел покурить, и снова понеслось. Если бы у мировой скорби было лицо, оно бы выглядело именно так. Ну как, глядя на такое, не вспомнить мемчик: "Я знаю это чувство, брат".

Фото настолько эффектные, что стоит ждать очередной волны мемов. Никто так эпично не может сочетать в себе бомжа-хипстера и секс-символа. Это точно талант. Пока пользователи Сети отнеслись к старику Киану с пониманием и теплотой. Его и правда нельзя не любить.

Так и хочется приобнять 1972gekabulka

Только он может позволить себе это и по-прежнему оставаться привлекательным kikimarun25

Мне нравится его простота elisangela.paim.94

Люблю его любым. Он скромный парень, помогает бедным, не шарахается от нищих. Один из самых добросердечных людей в Голливуде danillanaamerica

Хотя на успешности артиста имидж, разумеется, не сказывается. Предыдущие два фильма про Уика собрали $260 млн и получили положительные отзывы критиков. А вскоре на экраны выходят фильмы "Репродукция" и "Сибирь", где также задействован актёр.