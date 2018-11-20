Художница из Бреста нарисовала Киану Ривза и неожиданно получила от него ответ

Девушка рассказала в "Инстаграме", что ей прислали фото Киану с портретом её работы в личные сообщения, чему очень обрадовалась. Александра нарисовала картину ещё в марте и совсем про неё забыла. Но друзья передали её актёру. Для этого пришлось постараться, ведь Киану избегает соцсетей.
В общем, я решила немного похвастаться. Сегодня мне прислали это фото. Счастью не было предела. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые передали и показали этот портрет Киану Ривзу, и спасибо самому актёру за те тёплые слова
Александра Клавдиева
Александра рассказала, что даже сама не знает, кто именно доставил артисту портрет, пишет kp.by. Но ей передали, что он его похвалил. Другого от добряка Киану не стоило и ждать.
Мне передали на словах, что ему очень понравилось. Он пожелал мне успехов и сказал, что у меня всё получится в моих начинаниях. Для простой девушки из Бреста вроде меня это так приятно!
Александра Клавдиева
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