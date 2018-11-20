Художница из Бреста нарисовала Киану Ривза и неожиданно получила от него ответ

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Художница из Бреста нарисовала Киану Ривза и неожиданно получила от него ответ

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Фото: instagram/alexandra_klaudi

24-летняя художница Александра Клавдиева из Бреста, Республика Беларусь, поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором канадский актёр Киану Ривз держит телефон, где открыт его портрет. Картину девушка нарисовала сама, но никак не рассчитывала, что актёр получит её работу и обратит на неё внимание.

Девушка рассказала в "Инстаграме", что ей прислали фото Киану с портретом её работы в личные сообщения, чему очень обрадовалась. Александра нарисовала картину ещё в марте и совсем про неё забыла. Но друзья передали её актёру. Для этого пришлось постараться, ведь Киану избегает соцсетей.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexandra_klaudi/" target="_blank"><strong>alexandra_klaudi</strong></a></p>

В общем, я решила немного похвастаться. Сегодня мне прислали это фото. Счастью не было предела. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые передали и показали этот портрет Киану Ривзу, и спасибо самому актёру за те тёплые слова

Александра Клавдиева

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexandra_klaudi/" target="_blank"><strong>alexandra_klaudi</strong></a></p>

Александра рассказала, что даже сама не знает, кто именно доставил артисту портрет, пишет kp.by. Но ей передали, что он его похвалил. Другого от добряка Киану не стоило и ждать.

<p>Фото: vk.com/<strong>Александра Клавдиева</strong></p>

Мне передали на словах, что ему очень понравилось. Он пожелал мне успехов и сказал, что у меня всё получится в моих начинаниях. Для простой девушки из Бреста вроде меня это так приятно!

Александра Клавдиева

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